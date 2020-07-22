Onde foram parar os veículos tuk-tuk de Vitória?

A Uber, que trouxe o serviço para Vitória ao lado da empresa Movida, não soube informar com precisão a data em que os tuk-tuks pararam de circular por aqui, mas relatou que foi assim que as medidas de distanciamento social e quarentena foram implementadas na Capital. "A operação foi interrompida por conta da pandemia e, por enquanto, não há previsão de retorno", resumiu.