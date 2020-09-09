Vila Velha é a cidade com mais veículos no Espírito Santo

Com uma população estimada em 501.235 habitantes (IBGE
), Vila Velha
tem a maior frota de veículos do Estado, com 234.682 unidades, de acordo com a última base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), de julho.
São 137.310 automóveis registrados e capacitados para trafegarem nas ruas do município. Destaca-se ainda o número de motocicletas
(o maior do Estado): 39.209, quantidade que é superior à de populações de dezenas de cidades capixabas. As motos ficam concentradas, muitas vezes, em áreas mais carentes e que necessitam de melhores pavimentações e estruturas.
O segundo lugar no ranking de frota é ocupado pela cidade mais populosa do Estado, a Serra
(216.983), seguida por Vitória (202.744) e Cariacica (169.650).
Contudo, levando em consideração a proporção população e quantidade de veículos, vê-se que a mobilidade urbana é um desafio ainda maior em Vitória. O número de desses veículos representa 55,42% do total de habitantes da Capital, que atualmente é de 365.855. Trata-se do maior percentual entre todos os 78 municípios.
Há as promessas de outros modais para aliviar a quantidade de motos, carros e caminhões nas ruas e avenidas, como o sistema aquaviário. Vitória
, por ser o núcleo financeiro capixaba, recebe muitos dos veículos das cidades irmãs (Vila Velha, Cariacica
e Serra).
As bicicletas são também alternativas de mobilidade. A quantidade de quilômetros de ciclovia para cada 100 mil habitantes, na Capital, ainda não teve um aumento considerável.
Se em 2014 havia 8,9 km para cada 100 mil habitantes, em 2019 esse índice foi para 10,96. Na prática, nesse período, Vitória ganhou mais 8,37 km de vias apropriadas para as magrelas (31,33 km para 39,70). As informações estão contidas no portal ObservaVix.