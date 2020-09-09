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Leonel Ximenes

Vila Velha é a cidade com mais veículos no Espírito Santo

Segunda maior cidade do Estado em população tem frota de 234 mil unidades, de acordo com a última base de dados do Denatran

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

09 set 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mobilidade urbana, problema comum na Grande Vitória
Mobilidade urbana, problema comum na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com uma população estimada em 501.235 habitantes (IBGE), Vila Velha tem a maior frota de veículos do Estado, com 234.682 unidades, de acordo com a última base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), de julho.
São 137.310 automóveis registrados e capacitados para trafegarem nas ruas do município. Destaca-se ainda o número de motocicletas (o maior do Estado): 39.209, quantidade que é superior à de populações de dezenas de cidades capixabas. As motos ficam concentradas, muitas vezes, em áreas mais carentes e que necessitam de melhores pavimentações e estruturas.
O segundo lugar no ranking de frota é ocupado pela cidade mais populosa do Estado, a Serra (216.983), seguida por Vitória (202.744) e Cariacica (169.650).

VITÓRIA TEM SITUAÇÃO MAIS DRAMÁTICA

Contudo, levando em consideração a proporção população e quantidade de veículos, vê-se que a mobilidade urbana é um desafio ainda maior em Vitória. O número de desses veículos representa 55,42% do total de habitantes da Capital, que atualmente é de 365.855. Trata-se do maior percentual entre todos os 78 municípios.

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Há as promessas de outros modais para aliviar a quantidade de motos, carros e caminhões nas ruas e avenidas, como o sistema aquaviário. Vitória, por ser o núcleo financeiro capixaba, recebe muitos dos veículos das cidades irmãs (Vila Velha, Cariacica e Serra).
As bicicletas são também alternativas de mobilidade. A quantidade de quilômetros de ciclovia para cada 100 mil habitantes, na Capital, ainda não teve um aumento considerável.
Se em 2014 havia 8,9 km para cada 100 mil habitantes, em 2019 esse índice foi para 10,96. Na prática, nesse período, Vitória ganhou mais 8,37 km de vias apropriadas para as magrelas (31,33 km para 39,70). As informações estão contidas no portal ObservaVix.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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