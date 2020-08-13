Colisão entre veículos deixa o trânsito lento na Terceira Ponte

Terceira Ponte apresenta grande engarrafamento na noite desta quinta (13) Crédito: Rodosol

A Terceira Ponte registrou no início da noite desta quinta-feira (13) um cenário parecido com o período anterior ao isolamento social pelo novo coronavírus . Por volta das 18 horas, um grande engarrafamento tomou conta de um trecho do local, além do bloqueio no tráfego dos veículos em uma das pistas no sentido Vila Velha.

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, a grande retenção foi gerada por uma colisão entre dois veículos por volta das 18h10. Após o ocorrido, as equipes foram acionadas para o atendimento de uma colisão envolvendo dois carros. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com a concessionária, o tráfego de veículos já foi liberado no local, entretanto, por volta das 18h40, com o intenso fluxo de veículos, retenções são presentes na via.