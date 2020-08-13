Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Congestionamento

Colisão entre veículos deixa o trânsito lento na Terceira Ponte

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, uma colisão entre veículos complica o trânsito na noite desta quinta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 19:08

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 19:08

Terceira Ponte apresenta grande engarrafamento na noite desta quinta (13)
Terceira Ponte apresenta grande engarrafamento na noite desta quinta (13) Crédito: Rodosol
A Terceira Ponte registrou no início da noite desta quinta-feira (13) um cenário parecido com o período anterior ao isolamento social pelo novo coronavírus. Por volta das 18 horas, um grande engarrafamento tomou conta de um trecho do local, além do bloqueio no tráfego dos veículos em uma das pistas no sentido Vila Velha. 
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, a grande retenção foi gerada por uma   colisão entre dois veículos por volta das 18h10. Após o ocorrido,  as equipes foram acionadas para o atendimento de uma colisão envolvendo dois carros. Ninguém se feriu.
Ainda de acordo com a concessionária, o tráfego de veículos já foi liberado no local, entretanto, por volta das 18h40, com o intenso fluxo de veículos, retenções são presentes na via. 
Com as ocorrências, o trânsito ficou lento tanto nas ruas de acesso e também sobre a Terceira Ponte. O congestionamento chegou à Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela Praça Cristóvão Jaques, no bairro Santa Helena, até uma parte da Reta da Penha, nas proximidades com a Rua Constante Sodré. 

Veja Também

DNIT: obras emergenciais na BR 262 têm novo prazo de entrega

Acidentes na Terceira Ponte deixam o trânsito lento em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados