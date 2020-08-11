DNIT: obras emergenciais na BR 262 têm novo prazo de entrega

Em nota, o departamento esclareceu o motivo para a mudança na previsão de conclusão das obras emergenciais na BR 262. "As fortes chuvas que caíram na região, no fim do mês de julho, resultaram em alguns serviços que precisaram ser refeitos e, assim, atrasaram o término das obras. Desta forma, a nova previsão é até ao fim da terceira semana de agosto", afirmou. Também demandada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) manteve o posicionamento do DNIT.