Acidentes na Terceira Ponte deixam o trânsito lento em Vitória

O final da tarde e início da noite desta sexta-feira (05) foi marcado por trânsito intenso na Terceira Ponte, para o motorista que segue de Vitória para Vila Velha. Uma sequência de acidentes sobre o vão central da via geram retenção no fluxo de veículos nas proximidades do local.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, equipes foram acionadas inicialmente para o atendimento de um engavetamento envolvendo três veículos ocorrido por volta das 15h57. Ninguém ficou ferido.
Ainda de acordo com a Rodosol, por volta das 17h20 foi reportado uma colisão entre uma moto e um carro. Com o impacto da colisão o motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, localizado em Vila Velha.
Por volta das 17h51 também foram reportadas duas panes em veículos em ambos os sentidos da via. Segundo a concessionária, equipes atuaram em atendimento às duas operações.
Com as ocorrências, uma longa retenção foi registrada pelos principais acessos e também sobre a Terceira Ponte. O congestionamento chegou à Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela praça Cristovão Jaques, no bairro Santa Helena, até uma parte da Reta da Penha, nas proximidades com a Rua Constante Sodré. Quem acessou o local pela Rua Dukla de Aguiar também enfrentou o trânsito intenso.