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Trânsito

Acidentes na Terceira Ponte deixam o trânsito lento em Vitória

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, uma sequência de acidentes e panes em veículos complicam o trânsito na noite desta sexta-feira (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:57

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:57

Trânsito na Terceira Ponte é intenso no início da noite desta sexta-feira (07) Crédito: Internauta/ A Gazeta
O final da tarde e início da noite desta sexta-feira (05) foi marcado por trânsito intenso na Terceira Ponte, para o motorista que segue de Vitória para Vila Velha.  Uma sequência de acidentes sobre o vão central da via geram retenção no fluxo de veículos nas proximidades do local.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, equipes foram acionadas inicialmente para o atendimento de um  engavetamento envolvendo três veículos ocorrido por volta das 15h57. Ninguém ficou ferido.
Ainda de acordo com a Rodosol, por volta das 17h20 foi reportado uma colisão entre uma moto e um carro. Com o impacto da colisão o motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, localizado em Vila Velha. 
Por volta das  17h51 também foram reportadas duas panes em veículos em ambos os sentidos da via. Segundo a concessionária, equipes atuaram em atendimento às duas operações. 
 Com as ocorrências, uma longa retenção foi registrada pelos principais acessos e também sobre a Terceira Ponte. O congestionamento chegou à Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela praça Cristovão Jaques, no bairro Santa Helena, até uma parte da Reta da Penha, nas proximidades com a Rua Constante Sodré. Quem acessou o local pela Rua Dukla de Aguiar também enfrentou o trânsito intenso.

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