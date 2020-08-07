Acidentes na Terceira Ponte deixam o trânsito lento em Vitória

Trânsito na Terceira Ponte é intenso no início da noite desta sexta-feira (07) Crédito: Internauta/ A Gazeta

O final da tarde e início da noite desta sexta-feira (05) foi marcado por trânsito intenso na Terceira Ponte, para o motorista que segue de Vitória para Vila Velha . Uma sequência de acidentes sobre o vão central da via geram retenção no fluxo de veículos nas proximidades do local.

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, equipes foram acionadas inicialmente para o atendimento de um engavetamento envolvendo três veículos ocorrido por volta das 15h57. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com a Rodosol, por volta das 17h20 foi reportado uma colisão entre uma moto e um carro. Com o impacto da colisão o motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, localizado em Vila Velha.

Por volta das 17h51 também foram reportadas duas panes em veículos em ambos os sentidos da via. Segundo a concessionária, equipes atuaram em atendimento às duas operações.