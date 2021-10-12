Aprenda um jeito fácil e gostoso de turbinar o peito de frango

Se você acha peito de frango um corte muito do sem graça, vai mudar de ideia ao testar essa receita mega fácil que o Cesinha Fernandes (@cesinha_) mostra no vídeo abaixo. É a dica turbinada que faltava para descomplicar o seu dia a dia na cozinha: meio peito de frango recheado com queijo, presunto e bacon, temperado com mostarda e manteiga de alho e ervas. Bom demais!
LISTA DE INGREDIENTES:
- Meio peito de frango
- Bacon frito
- Queijo muçarela
- Presunto
- Mostarda
- Manteiga temperada com alho e ervas
- Sal e pimenta-do-reino
RECEITA DA MANTEIGA TEMPERADA:
- Corte a parte de cima de uma cabeça de alho, regue com azeite, embrulhe em papel alumínio e leve para o forno, deixando assar por mais ou menos 30 minutos. Ele vai ficar cremoso e sem aquele gosto forte característico do alho.
- Misture a polpa cremosa com o conteúdo de um pote de manteiga, formando uma pasta. Acrescente a ela um mix de ervas de sua preferência: alecrim, manjericão, salsinha...e mexa tudo.
- Coloque a manteiga temperada sobre um pedaço de plástico filme, enrole e leve para o congelador, retirando sempre que quiser temperar carnes, aves, purês e até mesmo uma torradinha.
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