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Aprenda um jeito fácil e gostoso de turbinar o peito de frango

Diga adeus ao franguinho sem graça com essa receita do Cesinha Fernandes, que ensina também a fazer manteiga de alho e ervas

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

12 out 2021 às 02:00
Peito de frango turbinado, receita de Cesinha Fernandes
O peito de frango é temperado com mostarda e manteiga de alho e ervas Crédito: Cesinha Fernandes
Se você acha peito de frango um corte muito do sem graça, vai mudar de ideia ao testar essa receita mega fácil que o Cesinha Fernandes (@cesinha_) mostra no vídeo abaixo. É a dica turbinada que faltava para descomplicar o seu dia a dia na cozinha: meio peito de frango recheado com queijo, presunto e bacon, temperado com mostarda e manteiga de alho e ervas. Bom demais! 

LISTA DE INGREDIENTES:

  • Meio peito de frango
  • Bacon frito
  • Queijo muçarela
  • Presunto
  • Mostarda
  • Manteiga temperada com alho e ervas
  • Sal e pimenta-do-reino

RECEITA DA MANTEIGA TEMPERADA:

  1. Corte a parte de cima de uma cabeça de alho, regue com azeite, embrulhe em papel alumínio e leve para o forno, deixando assar por mais ou menos 30 minutos. Ele vai ficar cremoso e sem aquele gosto forte característico do alho.
  2. Misture a polpa cremosa com o conteúdo de um pote de manteiga, formando uma pasta. Acrescente a ela um mix de ervas de sua preferência: alecrim, manjericão, salsinha...e mexa tudo.
  3. Coloque a manteiga temperada sobre um pedaço de plástico filme, enrole e leve para o congelador, retirando sempre que quiser temperar carnes, aves, purês e até mesmo uma torradinha.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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