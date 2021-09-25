Linguiça ao forno com vinagrete e queijo: faz que é sucesso!

Pique um tomate e uma cebola, tempere com salsa, uma pitadinha de sal e um pouco de azeite, misture e recheie, com esse vinagrete, algumas linguiças de churrasco, como mostra o Cesinha Fernandes no vídeo abaixo. Para dar aquele "tchan" queijudo irresistível, coloque também fatias de muçarela.
Para completar essa receita de linguiça recheada super fácil e coringa na cozinha, leve ao forno e vá resolver suas coisas. Retire quando o queijo estiver derretido e douradinho. Bom apetite!
LISTA DE INGREDIENTES:
- Tomate
- Cebola branca
- Salsinha fresca
- Azeite de oliva
- Fatias de queijo muçarela
- Linguiças de pernil para churrasco
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_).