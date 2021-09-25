Vídeo

Linguiça ao forno com vinagrete e queijo: faz que é sucesso!

Para preparar essa receita coringa na cozinha, você só vai ter que sujar uma travessa e usar quatro ingredientes no recheio

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Linguiça assada, recheada de vinagrete e queijo. Receita de Cesinha Fernandes
As linguiças de churrasco vão ao forno com recheio de vinagrete, queijo e presunto Crédito: Cesinha Fernandes
Pique um tomate e uma cebola, tempere com salsa, uma pitadinha de sal e um pouco de azeite, misture e recheie, com esse vinagrete, algumas linguiças de churrasco, como mostra o Cesinha Fernandes no vídeo abaixo. Para dar aquele "tchan" queijudo irresistível, coloque também fatias de muçarela.
Para completar essa receita de linguiça recheada super fácil e coringa na cozinha, leve ao forno e vá resolver suas coisas. Retire quando o queijo estiver derretido e douradinho. Bom apetite!

LISTA DE INGREDIENTES:

  • Tomate 
  • Cebola branca 
  • Salsinha fresca 
  • Azeite de oliva
  • Fatias de queijo muçarela
  • Linguiças de pernil para churrasco
Fonte: Cesinha Fernandes (@cesinha_). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

