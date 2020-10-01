Para acabar em pizza: festival, inauguração e novos sabores

A Carina Mozzarella está no combo da Figata para o festival I Love Pizza Crédito: Pedro Melo

Até 18/10, os apaixonados por pizza encontrarão combos promocionais à venda em cinco pizzarias de um shopping na Enseada do Suá. É o festival I Love Pizza, em que cada loja participante servirá um combinação de pizza e bebida pelo valor único de R$24,90. Quem consumir o combo da ação, ganhará um voucher de 10% de desconto para a próxima compra no mesmo estabelecimento.

Entre as opções oferecidas nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut, Pizza Express e La Pasta, no Shopping Vitória, há os combos Carina (pizza em formato especial, fechado) + chá gelado feito na casa ou refrigerante (KS), da Figata; e pizza individual Brasileira + refrigerante (lata), da Pizza Hut. Mais informações: @shoppingvitoria

VITÓRIA GANHA NOVA PIZZARIA NA TERÇA-FEIRA (6)

No dia 6/10, terça-feira, mais uma pizzaria abrirá as portas na Praia do Canto. Trata-se da Aviento Gastropizza ( @avientogastropizza ), nova empreitada do chef Ari Cardoso (Casa Chef Ari e Blanco Delivery). O cardápio terá 14 sabores de pizzas, salgadas e doces, com massa de longa maturação que leva farinha de trigo italiana 00 e molho de tomate artesanal.

Pizza Parma e Grana da nova Aviento Gastropizza, do chef Ari Cardoso Crédito: Camila Luz

A técnica de preparo é napolitana, e o forno, a gás, alcança 500ºC. "Cada pizza fica pronta em até 2 minutos e meio. É um forno giratório exclusivo que importamos da Itália", explica o chef, que também incluiu pratos individuais variados e entradinhas no menu. A casa fica na Rua Madeira de Freitas, 88, ao lado do restaurante La Salsa, e não trabalhará com entregas.

PIZZARIA NAPOLITANA LANÇA NOVO CARDÁPIO

A pizzaria napolitana La Musa ( @lamusapizzeria ) acaba de renovar o cardápio, incluindo sete novos sabores da redonda e uma entrada, composta de tiras de massa temperadas para mergulhar em um ou mais molhos (as opções são tomate, fonduta de parmesão e pesto genovês).

Portuga é um dos novos sabores de pizza da La Musa, na Praia do Canto Crédito: La Musa/Divulgação

Um dos lançamentos é a Super Tuna, com queijo, atum, alcaparra, picles de cebola roxa e molho tzatziki (R$ 36). Também se destacam a Mamma Mia, de bolonhesa, queijo, fonduta de parmesão, salsinha e manjericão (R$ 36) e a Carbonara, com fonduta de parmesão, queijo, bacon assado, pimenta-do-reino e gema de ovo (R$ 40). Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.