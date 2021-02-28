Filé de peixe com molho de queijo e espinafre: veja receita

A receita de um peixe bem suculento e saboroso é uma ótima alternativa para deixar a refeição leve. A sugestão abaixo é de preparo simples e requer ingredientes básicos que não costumam faltar na despensa. Quer ver só?
FILÉ DE PEIXE COM MOLHO DE QUEIJO E ESPINAFRE
- INGREDIENTES:
- 500g de filé de peixe
- 1 maço de espinafre
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 2 copos de iogurte natural
- 200g de queijo minas padrão ralado grosso
- Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto
MODO DE PREPARO:
- Lave as folhas de espinafre e coloque-as em uma panela. Tampe e leve ao fogo baixo até murcharem, o que leva aproximadamente cinco minutos. Deixe esfriar, esprema bem para retirar o líquido e pique. Reserve.
- Em uma panela, doure o alho na manteiga, junte o espinafre reservado e refogue ligeiramente. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Retire o espinafre do fogo, junte o iogurte, o queijo e mexa até derreter. Reserve.
- Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC).
- Em um refratário retangular médio, disponha os filés de peixe e tempere com sal e páprica.
- Espalhe o molho reservado de espinafre e leve ao forno por 15 minutos. Sirva quente.
- Sugestão de acompanhamento: batatas coradas.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.