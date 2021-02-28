Filé de peixe com molho de queijo e espinafre: veja receita

Lave as folhas de espinafre e coloque-as em uma panela. Tampe e leve ao fogo baixo até murcharem, o que leva aproximadamente cinco minutos. Deixe esfriar, esprema bem para retirar o líquido e pique. Reserve.

Em uma panela, doure o alho na manteiga, junte o espinafre reservado e refogue ligeiramente. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Retire o espinafre do fogo, junte o iogurte, o queijo e mexa até derreter. Reserve.



Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC).



Em um refratário retangular médio, disponha os filés de peixe e tempere com sal e páprica.



Espalhe o molho reservado de espinafre e leve ao forno por 15 minutos. Sirva quente.