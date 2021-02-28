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Filé de peixe com molho de queijo e espinafre: veja receita

Nada como um peixinho bem suculento para deixar a refeição deliciosa, concorda? Para acompanhar esse prato, uma dica é preparar batatas coradas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 fev 2021 às 07:54

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 07:54

Filé de peixe ao molho de espinafre com batatas douradas
Filé de peixe ao molho de espinafre com batatas douradas Crédito: Ara Fotografia
A receita de um peixe bem suculento e saboroso é uma ótima alternativa para deixar a refeição leve. A sugestão abaixo é de preparo simples e requer ingredientes básicos que não costumam faltar na despensa. Quer ver só?

FILÉ DE PEIXE COM MOLHO DE QUEIJO E ESPINAFRE 

  • INGREDIENTES:
  • 500g de filé de peixe
  • 1 maço de espinafre
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
  • 2 copos de iogurte natural
  • 200g de queijo minas padrão ralado grosso
  • Sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Lave as folhas de espinafre e coloque-as em uma panela. Tampe e leve ao fogo baixo até murcharem, o que leva aproximadamente cinco minutos. Deixe esfriar, esprema bem para retirar o líquido e pique. Reserve.
  2. Em uma panela, doure o alho na manteiga, junte o espinafre reservado e refogue ligeiramente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  3. Retire o espinafre do fogo, junte o iogurte, o queijo e mexa até derreter. Reserve.
  4. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC).
  5. Em um refratário retangular médio, disponha os filés de peixe e tempere com sal e páprica.
  6. Espalhe o molho reservado de espinafre e leve ao forno por 15 minutos. Sirva quente.
  7. Sugestão de acompanhamento: batatas coradas.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas

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