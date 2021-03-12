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Brasa + frigideira

Pão de alho com coração de frango e queijo derretido é vapt-vupt

Aproveite a churrascada do fim de semana para inovar nos acompanhamentos seguindo uma receita prática pronta em 10 minutos

Publicado em 12 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

12 mar 2021 às 02:00
Pão de alho com coração de frango e bastante queijo
Pão de alho com coração e muuuito queijo por cima: consegue resistir? Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Sempre aclamado no churrasco à brasileira, o pão de alho é um petisco super fácil de fazer. Como fica pronto em pouquíssimos minutos, é a pedida perfeita para acalmar o apetite antes de a carne sair da brasa. Então, diante de tantas vantagens, é justo que ele passe de coadjuvante a protagonista de vez em quando, não acha? 
Separe alguns gramas de queijo prato e combine suas baguetes com o coraçãozinho de frango para ver no que dá. Certeza de que não vai se arrepender do resultado! Confira a receita:

PÃO DE ALHO COM CORAÇÃO DE FRANGO E QUEIJO DERRETIDO

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 300g de coração de frango
  • Sal
  • 50ml de molho shoyu
  • 2 dentes de alho
  • Pimenta-do-reino
  • 50ml de mostarda
  • 5 pães de alho já temperados e prontos para assar
  • 200g de queijo prato
  • MODO DE PREPARO:
  1. Tempere os corações de frango com sal, shoyu, alho picado, pimenta-do-reino e mostarda. Misture tudo e monte os espetos.
  2. Leve os espetos à grelha para assar no braseiro médio (a 40cm da brasa) e também o pão de alho.
  3. Retire aos pães de alho da churrasqueira e recheie com os corações de frango.
  4. Esquente uma frigideira e derreta nela o queijo. Em seguida, cubra os pães de alho. 
Receita sugerida pelo canal Churrasqueadas (Youtube). Veja mais em leia.ag/receitas.

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