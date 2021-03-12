Pão de alho com coração de frango e queijo derretido é vapt-vupt

Sempre aclamado no churrasco à brasileira, o pão de alho é um petisco super fácil de fazer. Como fica pronto em pouquíssimos minutos, é a pedida perfeita para acalmar o apetite antes de a carne sair da brasa. Então, diante de tantas vantagens, é justo que ele passe de coadjuvante a protagonista de vez em quando, não acha?
Separe alguns gramas de queijo prato e combine suas baguetes com o coraçãozinho de frango para ver no que dá. Certeza de que não vai se arrepender do resultado! Confira a receita:
PÃO DE ALHO COM CORAÇÃO DE FRANGO E QUEIJO DERRETIDO
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 300g de coração de frango
- Sal
- 50ml de molho shoyu
- 2 dentes de alho
- Pimenta-do-reino
- 50ml de mostarda
- 5 pães de alho já temperados e prontos para assar
- 200g de queijo prato
- MODO DE PREPARO:
- Tempere os corações de frango com sal, shoyu, alho picado, pimenta-do-reino e mostarda. Misture tudo e monte os espetos.
- Leve os espetos à grelha para assar no braseiro médio (a 40cm da brasa) e também o pão de alho.
- Retire aos pães de alho da churrasqueira e recheie com os corações de frango.
- Esquente uma frigideira e derreta nela o queijo. Em seguida, cubra os pães de alho.
Receita sugerida pelo canal Churrasqueadas (Youtube). Veja mais em leia.ag/receitas.