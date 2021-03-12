Pão de alho com coração de frango e queijo derretido é vapt-vupt

Sempre aclamado no churrasco à brasileira, o pão de alho é um petisco super fácil de fazer. Como fica pronto em pouquíssimos minutos, é a pedida perfeita para acalmar o apetite antes de a carne sair da brasa. Então, diante de tantas vantagens, é justo que ele passe de coadjuvante a protagonista de vez em quando, não acha?