5 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer

Veja como preparar opções deliciosas para espantar o frio na celebração

Publicado em 6 de junho de 2025 às 11:25

Caldo verde Crédito: BooFamily | Shutterstock

Nada melhor do que celebrar as tradições juninas com uma boa seleção de caldos que não só aquecem, mas também fazem a festa mais saborosa e acolhedora. Desde clássicos como caldo verde até combinações mais inovadoras como caldo de abóbora com gengibre, estas opções prometem satisfazer todos os paladares e criar um clima festivo inesquecível. >

Confira, a seguir, receitas fáceis de caldos para você fazer na sua festa junina. >

Caldo verde

Ingredientes:>

1 kg de batata

1 maço de couve cortada em tiras

200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1,5 l de água

Sal, azeite, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

Descasque e corte as batatas em pedaços pequenos. Em uma panela, cubra as batatas com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a linguiça até dourar. Reserve a linguiça e, na mesma panela, refogue o alho e a cebola até dourar. No liquidificador, bata as batatas com a água do cozimento até obter um creme. Volte o creme à panela, adicione a linguiça e a couve cortada. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos. Sirva em seguida. >

Caldo de milho-verde

Ingredientes:>

6 espigas de milho-verde

1 l de leite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

Com uma faca, retire os grãos das espigas e bata no liquidificador com o leite até ficar homogêneo. Coe a mistura e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o caldo de milho à panela e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar. Finalize com cheiro-verde picado. Sirva em seguida. >

Caldo de abóbora com gengibre

Ingredientes:>

1 kg de abóbora cabotiá

1 l de água

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre (aproximadamente 3 cm) ralado

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo:>

Descasque a abóbora, retire as sementes e corte em cubos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e o gengibre ralado, refogando por mais alguns minutos. Acrescente a abóbora e misture bem. Adicione a água e cozinhe até a abóbora ficar bem macia. Retire do fogo e bata tudo no liquidificador até obter um caldo homogêneo. Volte para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo sempre. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida. >

Caldo de mandioca com bacon Crédito: apolonia | Shutterstock

Caldo de mandioca com bacon

Ingredientes:>

500 g de mandioca

1 litro de água

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de bacon cortado em cubos

2 colheres de sopa de óleo

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para servir >

Modo de preparo:>

Em uma panela, cubra as mandiocas com água e adicione um pouco de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias. Depois, bata no liquidificador com a água do cozimento até ficar homogêneo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o bacon cortado em cubos e frite até dourar. Acrescente o caldo de mandioca e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e o queijo ralado. Sirva quente. >

Caldo de mandioquinha com alho-poró

Ingredientes:>

500 g de mandioquinha descascada e picada

1 l de água

1 alho-poró fatiado

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o alho-poró e refogue por mais alguns minutos. Acrescente a mandioquinha e a água. Cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Depois, bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo. Volte para a panela e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe em fogo baixo por mais 5 minutos e sirva em seguida. >

