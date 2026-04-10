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Gastronomia

Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

Surpreenda a família e os amigos com este clássico cheio de sabor e perfeito para momentos especiais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 14:53

Caldo de mocotó é tradicional na culinária brasileira (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)
Caldo de mocotó é tradicional na culinária brasileira Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock
Tradicional na culinária brasileira, o caldo de mocotó é conhecido pelo sabor intenso e pela textura consistente, que conquista principalmente nos dias mais frios. Presente em diferentes regiões do país, ele carrega um preparo que atravessa gerações e se mantém como uma opção nutritiva e reconfortante para o dia a dia.
O mocotó é feito a partir do pé do boi , uma parte com alta concentração de colágeno e gelatina natural, responsáveis pela densidade característica do caldo. Durante o cozimento prolongado, esses componentes são liberados, resultando em uma preparação mais cremosa e saborosa.
Além de aquecer, o prato também se destaca pelo valor nutricional. Por conta dessa composição, pode contribuir para a saúde das articulações, da pele e até para a sensação de saciedade, sendo uma alternativa interessante para quem busca refeições mais completas e sustanciosas.
A seguir, veja como preparar uma versão prática e deliciosa do caldo de mocotó!
Caldo de mocotó (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)
Caldo de mocotó Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

Caldo de mocotó

Ingredientes

  • 1,2 kg de mocotó bovino limpo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 8 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de tempero baiano
  • 1 1/2 colher de sopa de sal
  • Água fervente
  • Pimenta dedo-de-moça, coentro e cebolinha picados a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente o colorau, o açafrão-da-terra, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, o tempero baiano e a pimenta dedo-de-moça, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o mocotó à panela, tempere com o sal e misture para envolver bem nos temperos.
Cubra com água fervente, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 50 a 60 minutos após pegar pressão, ou até que o mocotó esteja bem macio. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Se desejar um caldo mais encorpado, deixe cozinhar por mais alguns minutos sem tampa. Finalize com coentro e cebolinha e sirva em seguida.

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