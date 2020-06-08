Entenda quais são os direitos da gestante durante a pandemia

Ravena Oliveira contraiu a Covid-19 durante a gravidez, mas já está curada e contou com seus direitos em relação ao uso do plano de saúde de forma virtual. Crédito: Odete Faustino

O momento é diferente e gera sentimentos diversos em muitas pessoas. Mas, além da tensão provocada pela disseminação do novo coronavírus (Covid-19), muitas gestantes têm relatado ansiedade e preocupação por conta de todas as incertezas trazidas pelo novo coronavírus. Por isso, mais do que nunca, é importante que elas estejam atentas às adaptações sofridas na legislação brasileira para atender a estas pacientes com seus filhos.

A enfermeira Ravena Oliveira (foto) está com 37 semanas de gestação e conta que tem sido desafiador viver o sonho da maternidade neste período. A gestação já proporciona grandes emoções e desafios por si só, adicionar uma doença nova sem tratamento ou cura específico trouxe bastante medo e angústia. Tive que me reinventar pra ajustar as novas condições e me ocupar de atividades que me fizesse esparecer do momento em que estamos vivendo, diz.

Hoje curada, Ravena contraiu a Covid-19 com 7 meses de gravidez e explica que a impotência diante desta nova doença deixou ela e o esposo bastante preocupados. Aproximadamente 5 dias depois de o meu marido apresentar sintomas, eu apresentei e veio a sensação de medo e desespero somados ao maior receio: a incerteza do quanto isso poderá afetar nosso bebê, relembra.

"Estamos esperando a chegada do nosso bebê e agradecemos a cada profissional de saúde, familiar e amigo que se envolveu no nosso cuidado" Ravena Oliveira - Enfermeira e gestante

Ela conta que a solução foi buscar orientação médica e viver um dia de cada vez. Nos recompomos, fizemos o devido isolamento e ele foi acompanhado pela equipe do meu plano de saúde via telefone e comuniquei a minha obstetra, Dra. Anna Bimbato, ela me tranquilizou, orientou e me acompanhou mais ainda. Estamos esperando a chegada do nosso bebê e agradecemos a cada profissional de saúde, familiar e amigo que se envolveu no nosso cuidado., conclui Ravena.

Direitos

A advogada Fernanda Ronchi atua na área do Direito Médico e da Saúde e explica os direitos das gestantes na pandemia. Crédito: Camilla Baptistin

Com base na experiência da epidemia de H1N1, o Ministério da Saúde já incluiu gestantes e puérperas como grupo de risco para a COVID-19, assim como a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. Existem diversas regulamentações em favor da gestante e do recém-nascido. Toda mulher tem direito a uma gravidez saudável, a um parto seguro e a ser atendida com dignidade, sem qualquer tipo de discriminação.

Um dos principais receios das gravidinhas nesse momento, é sobre o acompanhamento no parto. De acordo com a advogada Fernanda Ronchi, que atua na área do Direito Médico e da Saúde, o Ministério da Saúde editou a Nota Técnica nº. 10/2020 COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, que reforça o direito garantido pela Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005, de acompanhante durante o parto. Neste caso, a pessoa precisa estar assintomática, com idade entre 18 e 59 anos e não tenha tido contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada (SARS-CoV-2).

Mesmo durante a pandemia, continua sendo garantido o direito de acompanhamento da gestante durante o?trabalho de parto, no parto e no pós-parto imediato. A recomendação do Ministério da Saúde é que após o nascimento da criança, a acomodação seja privativa ou em local que permita o distanciamento entre os internados. Além disso, o direito da dignidade das gestantes e da humanização em todas as etapas que antecedem e sucedem o parto e também durante o procedimento em si devem ser resguardados, ainda que em tempos de pandemia, orienta a especialista.

As autoridades de saúde recomendam, neste período, que as instituições avaliem a suspensão de outras pessoas, que não sejam os pais, para entrar nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs), mesmo que estejam assintomáticas. Essa orientação visa evitar aglomerações nas unidades. Em caráter excepcional, para situações de óbito ou de internação prolongada da mãe na UTI, que impossibilite a permanência do pai e da mãe, a família poderá indicar alguém para que possa acompanhar o recém-nascido. Essa pessoa também deverá estar assintomática, com idade entre 18 e 59 anos e sem contato domiciliar de pessoa com síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada por SARS-CoV-2, diz a profissional.

Pré-natal e parto

A advogada Fernanda Ronchi explica ainda que existem determinações na legislação brasileira, que asseguram práticas adequadas desde o período da realização do pré-natal, até após o nascimento da criança. "Uma dúvida muito constante é em relação a maternidade onde será feito o parto. Neste caso, pela Lei nº 11.634 de 2007, a gestante tem o direito de ser informada anteriormente, pela equipe do pré-natal, sobre qual a maternidade de referência para seu parto e até mesmo de visitar o serviço antes do parto", afirma.

Segundo a Resolução Normativa n°368/2015, da Agência Nacional de Saúde (ANS), os planos de saúde são obrigados a informar os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais no hospital e do médico. Além disso, também precisam disponibilizar o cartão da gestante com informações sobre o pré-natal e orientar médicos para a utilização do partograma, em que são registradas todas as etapas do trabalho de parto.

Outra situação que também liga o sinal de alerta de muitas gestantes é sobre o atendimento no SUS, durante o trabalho de parto. "Nestes casos, a grávida deve ser atendida no primeiro serviço de saúde que procurar e, em caso de necessidade de transferência para outro local, o transporte deverá ser garantido de maneira segura", orienta. Além disso, o acompanhante da paciente  escolhido pela gestante  poderá participar de todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. Outro direito também é o atendimento especializado durante a gravidez, o que inclui exames, consultas e orientações gratuitas.

Que seja feita a vontade da mãe

Rayla Correa tem receios relacionados ao isolamento, por não poder contar com uma rede presencial de apoio. Crédito: Arquivo pessoal

Além de todos os receios, a frustração de não poder viver o momento de uma forma leve. Por ser apaixonada por fotografia, eu gostaria de fazer várias fotos e viagens para exibir a barriga e não estou podendo viver a metade do meu planejamento, conta a jornalista Rayla Correa.

"Eu sempre quis ser mãe e apesar de não acontecer no momento que eu esperava, eu gostaria de poder escolher as coisas do quartinho pessoalmente, vendo, tocando", desabafa.

Rayla explica que a gravidez já é um período solitário e torna-se ainda mais difícil não poder compartilhar com os familiares e amigos pessoalmente. O que mais me deixa apreensiva é a possibilidade de poder ter um acompanhante em todos os processos, pra olhar por mim e pelo bebê, tenho medo de que pessoas más se aproveitem desse momento também, complementa.

O plano de parto é um documento em que a gestante deixa registrado por escrito o que deseja em relação às etapas do trabalho de parto, aos procedimentos médicos antes do parto, durante o parto e aos cuidados com o recém-nascido no pós-parto. Ele, portanto, permite que a futura mãe opine sobre o que julga ser melhor para seu corpo e para seu bebê.

Esse documento, garantido pela legislação brasileira, é feito em conjunto com o obstetra (ou pré-natalista nas Unidades Básicas de Saúde) e precisa ser assinado por ambos: médico e gestante.

"Segundo diretrizes do Ministério da Saúde sobre pré-natal e parto, cabe a profissionais de saúde perguntar se a mulher tem um plano de parto escrito, ler e discutir com ela, levando-se em consideração as condições para a sua implementação, tais como a organização do local de assistência, limitações (físicas, recursos) relativas à unidade e a disponibilidade de certos métodos e técnicas. Elaborar este plano de parto não significa que ele irá ocorrer exatamente daquela maneira, já que, em caso de algum imprevisto, a saúde da mãe e do bebê estará em primeiro lugar", comenta a advogada Fernanda Rochi.

Carência

Para quem possui plano de saúde, eles podem exigir um tempo mínimo de adesão antes de garantir a cobertura para o atendimento. De acordo com Fernanda Ronchi, a carência para parto é de 300 dias e é permitida por lei. "Se o plano da gestante ou do pai tiver cobertura para parto, o recém-nascido possui direito à cobertura pelo plano de saúde nos seus primeiros 30 dias de vida, podendo os pais inscrever o recém-nascido como dependente neste período. Além disso, os hospitais privados são obrigados a manter alojamento conjunto desde o nascimento, possibilitando que a criança permaneça junto à mãe, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente", conclui.

Maternidades adotam cuidados redobrados

Neste momento, a adaptação às novas formas de prevenção contra a Covid-19 devem ser adotadas, principalmente em estabelecimentos relacionados à saúde, grupo que inclui as maternidades. Para dar mais tranquilidade às futuras mamães, a Maternidade Unimed Vitória está seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e adotou uma série de medidas de segurança para o atendimento das gestantes e também das pacientes que não estão grávidas.

O diretor clínico da maternidade, o ginecologista e obstetra Luiz Fernando Moreira, diz que várias adaptações foram feitas no sentido de oferecer o máximo de segurança às clientes. Todas as pacientes que chegam na urgência, por exemplo, passam por um atendimento prévio para verificar a possibilidade de Covid-19, pontua.

Os cursos para gestante oferecidos pela Maternidade Unimed Vitória agora estão sendo feitos de forma on-line. A ideia é colaborar de todas as formas para que as gestantes possam manter o máximo de distanciamento social neste momento de pandemia. A realização dos partos também acontece seguindo rigorosamente os critérios oficiais de prevenção para Covid-19 e agora somente são feitos exames de ultrassonografia específicos, como translucência nucal e morfológico, sempre por agendamento, ou em casos de urgência.

Outra novidade adotada nestes tempos de pandemia são as visitas virtuais à maternidade. As gestantes que querem conhecer a unidade são guiadas por uma assistente social por meio de videochamada. As gestantes gostam de conhecer a maternidade, saber onde vão ter o bebê e sempre recebemos visita. Agora, com o coronavírus, adotamos a visita virtual, que é feita por meio de agendamento, explica o diretor clínico.