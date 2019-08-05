Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dieta restrita

Os alimentos proibidos para as grávidas

Má alimentação pode prejudicar até aprendizado do bebê

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 10:50

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

05 ago 2019 às 10:50
Dieta de grávida: os alimentos proibidos Crédito: Fernando Madeira
A esteticista Raphaela Sales, de 36 anos, mantém uma rotina saudável na alimentação há anos, então não teve que adequar muito o cardápio quando descobriu que estava grávida, há quase nove meses. Mas, de lá para cá, passou a tomar algumas medidas especiais, como prestar atenção nos intervalos em que ficava sem comer. “Não pode passar de quatro horas”, diz, já alertando a recomendação que ela recebeu da nutricionista.
Hoje em dia ela opta por verduras frescas, sem alimentos processados e alimentação mais natural possível. “Às vezes a gente dá uma ‘fugidinha’, mas quando acontece a gente sente no corpo que tem alguma coisa diferente”, diz. Durante a gravidez, ela fez um acompanhamento com nutricionista para ter as dicas da melhor rotina: “E foi muito bom, porque mesmo eu tendo a noção, tive uma base também para montar o cardápio e pensar em coisas práticas”.
O grande segredo é que tanto a grávida quanto o bebê precisam receber nutrientes e minerais específicos em maior escala, o que demanda uma alimentação diferente. Segundo a nutricionista Fabiana Sales, linhaça e canela, por exemplo, devem ser proibidos para grávidas. Isso porque as duas substâncias aumentam o risco de sangramento.
“A cafeína também é proibida, ainda mais se for de café. Eu costumo liberar 150ml de café coado por dia e nem pensar em café de máquinas com cápsulas. As cápsulas são feitas de itens que, quando aquecidas, liberam substâncias nocivas”, explica.
SUPLEMENTAÇÃO
Para a nutricionista Thamires Favato, até antes da gestação a suplementação de ácido fólico, por exemplo, é importante para o desenvolvimento de célular nervosas, prevenção de defeitos congênitos e na melhora dos desenvolvimentos naturais do organismo. “ Outro suplemento mais usado é o ferro, pois a falta deste mineral pode levar a maior risco de parto prematuro, mortalidade materna e da criança e doenças infecciosas”, fala.
Thamires também destaca que quando há micronutrientes ou outras substâncias em falta no organismo da grávida, dentro do possível, eles devem ser suplementados. “Também importante usar o ômega3 e probióticos, os quais são prescritos pelo médico e o nutricionista”, continua. 
Segundo a especialista, esse equilíbrio é necessário porque a falta de nutrientes, por exemplo, podem influenciar na saúde do feto. Thamires exemplifica que as preferências têm que ser por cardápios ricos em vitaminas e minerais, que também melhoram até as complicações da gestação. “A mãe pode diminuir riscos de complicações na gravidez e até reduzir os enjoos e constipação intestinal, sintomas comuns nesse período gestacional”,finaliza.
ALIMENTOS PROIBIDOS
Peixes ou carne crua
Podem conter bactérias que causam até aborto.
Café e chás
Tudo com cafeína deve ser evitado, pois dificulta a absorção de nutrientes.
Bebida alcoólica
Pode trazer malefícios ao desenvolvimento do feto.
Açúcar
Pode gerar diabetes na grávida e aumento de peso excessivo.
Alimentos processados
Podem acarretar em problemas para a mãe e desenvolvimento do bebê.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados