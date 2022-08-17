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Entrada gratuita

Linhares recebe maior festival de chocolate da América Latina

Confira a programação do Chocolat Festival - Festival Internacional do Cacau e Chocolate, que acontece de 18 a 21 de agosto no Conceição Hall
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 18:49

Referência capixaba quando o assunto é produção de cacau e chocolate, Linhares recebe pela primeira vez, às vésperas de seu aniversário de 222 anos, um evento internacional sobre o tema.
É o Chocolat Festival - Festival Internacional do Cacau e Chocolate, que reúne palestras, debates, rodas de conversa, degustações, concurso de amêndoas e aulas de culinária, de 18 a 21 de agosto. 
O local escolhido para o evento é o Espaço Conceição Hall, no Bairro Colina, e a entrada é gratuita. Serão cobrados ingressos somente para as aulas-show e para os painéis do Chocolat Day e do Fórum do Cacau (saiba valores e como adquirir no final da matéria).
Chocolates da Fazenda São Luiz, em Linhares
Chocolates da Fazenda São Luiz, que já teve amêndoas premiadas na França Crédito: Tasty Click
Uma das principais atrações do festival, que já vem sendo realizado no Pará, na Bahia e em São Paulo, é a Feira do Chocolate, que reunirá 70 expositores, com destaque para marcas de chocolate e cacau. Espírito Cacau, Fazenda São Luiz, Cacau Chauá, Barcaça, Perobas Cacau, Chocolin, Ana Bandeira Chocolates e Cacahuatl estão entre as confirmadas.
O município de Linhares é o terceiro maior produtor nacional de cacau, e o maior do Espírito Santo. O fruto cultivado em terras linharenses representa 85% de toda a produção capixaba. Com Indicação Geográfica, o cacau de Linhares é valorizado no mercado internacional, e já teve amêndoas da Fazenda São Luiz, no distrito de Povoação, premiadas no Salão de Chocolate de Paris. 

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Em 2022, o Chocolat Festival já passou por Salvador (BA), Altamira (PA) e Ilhéus (BA), e novas edições estão previstas para Belém (PA), em setembro, e em São Paulo (SP), em dezembro, além de uma edição internacional na cidade do Porto, em Portugal, em outubro. 
O Chocolat Festival Linhares conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Linhares, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento, e com apoio da ACAU - Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo, entre outras instituições. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA-FEIRA - 18/08
  • Feira do Chocolate:
  • 19h - Abertura oficial
  • Auditório:
  • 20h - Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba
  • Ateliê do Chocolate:
  • 19h - Chef Abner Ivan
SEXTA-FEIRA - 19/08 
  • Feira do Chocolate:
  • 14h - Abertura
  • Ateliê do Chocolate:
  • 14h - Chef Abner Ivan
  • Auditório - Fórum do Cacau:
  • 15h - Painel "Os custos de produção na cultura do cacau", com Cristiane de Oliveira Veronesi (supervisora geral do Programa de Assistência Técnica e Gerencial SENAR)
  • 15h40 - Painel "Produtividade – Manejo para altos índices de produção", com Maurinho Rossoni (produtor de cacau no Espírito Santo)
  • 16h20 - Painel "Cacau Premium – Como produzir cacau especial com adoção de boas práticas agrícolas", com Fernando Bufon (produtor do Sítio Dona Nita e chocolatier do Chocolate Barcaça)
  • 17h - Painel "Políticas Públicas", com Ivaldo Santana, coordenador do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura no Pará (Procacau) e Franco Fiorot (secretário municipal de Agricultura de Linhares | Programa de Revitalização da Cultura do Cacau de Linhares)
  • 18h20 - Painel "Prevenção e Vigilância da Monilíase do Cacaueiro", com Paulo Albuquerque (Auditor Fiscal MAPA)
  • 19h - Painel "Indicação geográfica como vetor de desenvolvimento econômico", com Anselmo Buss Junior (consultor Inovates)
  • Cozinha show:
  • 15h - Chef Janaína Cookies
  • 17h - Chef Sulamita
  • 19h - Chef Lu Neves
  • Cozinha Kids:
  • 14h45 - Karla Leal
  • 16h00 - Karla Leal
  • 17h15 - Natália Marinho
  • 18h30 - Karla Leal
  • 19h45 - Karla Leal
SÁBADO - 20/08
  • Feira do Chocolate:
  • 14h - Abertura
  • Ateliê do Chocolate:
  • 14h - Chef Abner Ivan
  • Auditório - Chocoday:
  • 15h - "Cases de marcas capixabas de chocolate e derivados de cacau", com Alexandre Pontual (cacauicultor, na Fazenda Mucuri | Chocolates Ana Bandeira), Pedro Dalcolmo (Pepe Chocolates), André Luiz Scampini (Cacauhualt) e José Manoel Monteiro de Castro (Chocolate Espírito Santo)  
  • 17h – "A diversificação e verticalização na cadeia produtiva do cacau e chocolate", com Emir de Macedo Gomes Filho (produtor de cacau de Linhares, premiado nacional e internacionalmente)
  • 17h40 - "Indicação Geográfica: como agrega valor ao produto no mercado", com André Luiz Scampini (secretário executivo ACAU)
  • 18h20 - "Reconhecimento do chocolate capixaba no mercado mundial", com Paulo Roberto Gonçalves (Espírito Cacau)
  • 19h - "Novos Paradigmas para Cacau Fino", com Albertus Eskes
  • Cozinha-show:
  • 15h - Chef Fabio Correa 
  • 17h - Chef Karla Leal 
  • 19h - Chef Lu Neves
  • Cozinha Kids:
  • 14h45 - Karla Leal
  • 16h - Karla Leal
  • 17h15 - Natalia Marinho 
  • 18h30 - Karla Leal
  • 19h45 - Karla Leal
DOMINGO - 21/08
  • Feira do Chocolate:
  • 14h - Abertura
  • Ateliê do Chocolate:
  • 14h - Chef Abner Ivan
  • Cozinha-show:
  • 15h - Chef Abner Ivan 
  • 17h - Karla Leal 
  • 19h - Evelize Fraga
  • Cozinha Kids:
  • Das 14h45 às 20h - Chefs Karla Leal e Natália Marinho
CHOCOLAT FESTIVAL - FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU  
Quando: de 18 a 21 de agosto
Onde: Espaço Conceição Hall, Av. José Tesch, 1048, Colina, Linhares
Ingressos: Cozinha-show - R$ 20 + taxas (por aula) | Chocoday - R$ 50 + taxas | Fórum do Cacau e Chocolate - R$ 50 + taxas, à venda pelo site www.chocolatfestival.com
Entrada gratuita
Mais informações: @chocolat_festival (Instagram).

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