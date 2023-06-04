Deu fome?

Polenta com ragu de carne combina com o friozinho; veja receita

Encorpado e perfeito para servir na época de baixas temperaturas, o prato é feito com ingredientes acessíveis e muito saborosos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 06:00

Agora que o tempo esfriou, uma polentinha cremosa cai superbem. E se ela vier coberta por um delicioso ragu de carne?
Se você curtiu a ideia e ficou com vontade de saborear essa combinação de sucesso, veja a seguir o passo a passa de uma receita deliciosa: polenta com ragu de carne.
A preparação rende em média seis porções. Para o molho, nossa dica é usar músculo, um corte bem saboroso que combina com pratos encorpados, perfeitos para consumir no frio.

POLENTA COM RAGU DE CARNE

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
Polenta cremosa com ragu de carne
Receita rende em média seis porções Crédito: Castelo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Polenta:
  • 1 cebola pequena ralada
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 colheres (sopa) de azeite 
  • 1 litro de água
  • 1 ½ xícaras (chá) de fubá de milho para polenta
  • Ragu de carne:
  • 600g de músculo
  • 1 colher (sopa) de azeite 
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • ¼ xícara (chá) de vinagre balsâmico
  • 1 ½ xícaras (chá) de água
  • 1 xícara (chá) de tomate pelado picado
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO: 
  1. Comece pelo ragu de carne. Corte o músculo em pedaços grandes. Coloque o azeite em uma panela de pressão e frite a carne até dourar. 
  2. Adicione a cebola e o alho e refogue mais por mais dois minutos. 
  3. Acrescente o vinagre balsâmico, a água, o tomate pelado e o sal. 
  4. Tampe, e quando pegar pressão, cozinhe em fogo baixo por cerca de 50 minutos. 
  5. Retire, verifique se está bem macio e se o molho está encorpado. 
  6. Se precisar, deixe mais um pouco para encorpar o molho. 
  7. Espere amornar e desfie a carne. Junte a carne desfiada ao molho e à salsa. Espere mais ou menos 1 minuto e coloque o ragu sobre a polenta.
  8. Preparo da polenta: refogue a cebola e o sal no azeite, regue com a água e espere ferver. 
  9. Abaixe o fogo e vá despejando o fubá de milho para polenta aos poucos, mexendo sempre até engrossar. 
  10. Mexa por mais 10 minutos em fogo baixo e coloque em uma travessa. Cubra com o ragu e sirva.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

