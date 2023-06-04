Polenta com ragu de carne combina com o friozinho; veja receita

Agora que o tempo esfriou, uma polentinha cremosa cai superbem. E se ela vier coberta por um delicioso ragu de carne?
Se você curtiu a ideia e ficou com vontade de saborear essa combinação de sucesso, veja a seguir o passo a passa de uma receita deliciosa: polenta com ragu de carne.
A preparação rende em média seis porções. Para o molho, nossa dica é usar músculo, um corte bem saboroso que combina com pratos encorpados, perfeitos para consumir no frio.
POLENTA COM RAGU DE CARNE
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Polenta:
- 1 cebola pequena ralada
- 1 colher (chá) de sal
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 litro de água
- 1 ½ xícaras (chá) de fubá de milho para polenta
- Ragu de carne:
- 600g de músculo
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- ¼ xícara (chá) de vinagre balsâmico
- 1 ½ xícaras (chá) de água
- 1 xícara (chá) de tomate pelado picado
- 1 colher (chá) de sal
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO:
- Comece pelo ragu de carne. Corte o músculo em pedaços grandes. Coloque o azeite em uma panela de pressão e frite a carne até dourar.
- Adicione a cebola e o alho e refogue mais por mais dois minutos.
- Acrescente o vinagre balsâmico, a água, o tomate pelado e o sal.
- Tampe, e quando pegar pressão, cozinhe em fogo baixo por cerca de 50 minutos.
- Retire, verifique se está bem macio e se o molho está encorpado.
- Se precisar, deixe mais um pouco para encorpar o molho.
- Espere amornar e desfie a carne. Junte a carne desfiada ao molho e à salsa. Espere mais ou menos 1 minuto e coloque o ragu sobre a polenta.
- Preparo da polenta: refogue a cebola e o sal no azeite, regue com a água e espere ferver.
- Abaixe o fogo e vá despejando o fubá de milho para polenta aos poucos, mexendo sempre até engrossar.
- Mexa por mais 10 minutos em fogo baixo e coloque em uma travessa. Cubra com o ragu e sirva.
Fonte: Castelo.