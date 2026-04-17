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Gastronomia

Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Aprenda a preparar opções saborosas para os dias mais frios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 19:53

Ensopado de pescada com legumes (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)
Ensopado de pescada com legumes Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
Com a chegada dos dias mais frios, cresce a vontade de preparar pratos quentes, nutritivos e cheios de sabor. Entre as opções que aquecem e confortam, os ensopados se destacam pela versatilidade e pelo preparo simples, permitindo combinações variadas de ingredientes e temperos. Perfeitos para reunir a família ou aproveitar uma refeição tranquila, eles trazem aromas envolventes e texturas que tornam cada garfada ainda mais especial.
A seguir, veja 4 receitas práticas e deliciosas de ensopado para o outono!

1. Ensopado de pescada com legumes

Ingredientes

  • 500 g de filé de pescada cortado em pedaços
  • 1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de batata cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de caldo de peixe
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de pimentão cortado em tiras
  • Suco de 1/2 limão
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a pescada com suco de limão, sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola, refogando até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a cenoura e a batata, mexendo bem para envolver nos temperos. Coloque o molho de tomate e o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar em fogo médio até os legumes começarem a ficar macios. Abaixe o fogo, acrescente o pimentão e misture. Adicione os pedaços de pescada e cozinhe por alguns minutos, sem mexer muito, até o peixe ficar macio e cozido. Ajuste o tempero e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

2. Ensopado de frango com batata-doce

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de caldo de frango
  • 1 tomate picado
  • 1 ramo de alecrim
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o frango, deixando dourar bem por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Coloque o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o caldo de frango e o ramo de alecrim, misture e deixe cozinhar até o frango começar a ficar macio. Abaixe o fogo, acrescente a batata-doce e cozinhe até que fique macia e o caldo levemente encorpado. Retire o ramo de alecrim e ajuste o tempero. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Ensopado de tofu com legumes (Imagem: eQuinox Studio | Shutterstock)
Ensopado de tofu com legumes Crédito: Imagem: eQuinox Studio | Shutterstock

3. Ensopado de tofu com legumes

Ingredientes

  • 300 g de tofu cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de repolho fatiado
  • 1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de batata cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola, refogando até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a cenoura e a batata, mexendo bem para envolver nos temperos. Coloque o molho de tomate e o caldo de legumes, misture e deixe cozinhar até os legumes começarem a amolecer. Abaixe o fogo, adicione o repolho, a páprica e o gengibre, misturando bem. Acrescente o tofu e deixe cozinhar por mais alguns minutos para absorver os sabores, sem mexer demais para não desmanchar. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

4. Ensopado de carne com mandioca e cenoura

Ingredientes

  • 500 g de carne bovina cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de caldo de carne
  • 2 tomates picados
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a carne, deixando dourar bem por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Coloque os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar, formando um molho encorpado. Adicione o caldo de carne e a folha de louro, misture bem e deixe cozinhar até a carne começar a ficar macia. Abaixe o fogo, acrescente a mandioca e a cenoura, misture e deixe cozinhar até ficarem bem macias e o caldo mais espesso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

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