Da compra do lote à construção da casa, consórcio é alternativa para economizar

Consórcios conquistam cada vez mais brasileiros que querem fugir dos juros altos praticados nos financiamentos bancários Crédito: Shutterstock

Apresentando crescimento anual em torno de 25%, os consórcios conquistam cada vez mais brasileiros que querem fugir dos juros altos praticados nos financiamentos bancários. Somente no ano passado, esse mercado movimentou o montante de R$ 260 bilhões em crédito no Brasil.

Uma das modalidades mais acessadas pelos clientes que procuram essa compra programada, como também é chamado o consórcio, é a imobiliária. Seja para adquirir um lote, seja para construir, seja para comprar um imóvel novo ou usado, as administradoras oferecem taxas administrativas menores, tornando o produto mais competitivo.

Head de Novos Negócios do Mycon , primeira administradora de consórcio totalmente digital do Brasil, Rodrigo Coser garante que a economia com o consórcio é maior. “O custo administrativo com o Mycon é menor do que com outras operadoras justamente por ser digital. O Mycon chega a ser 50% mais barato do que os consórcios tradicionais”, observa.

Se comparado a instituições bancárias, o custo administrativo fica ainda mais atraente. De acordo com Rodrigo, durante um ano, o custo de capital de um financiamento imobiliário gira em torno de 18% a 20%, podendo pegar o crédito na hora, dando uma entrada. “No consórcio do Mycon, paga em média 1% ao ano”, pontua.

Com a taxa de juros alta no país, hoje a Selic está em 13,75% ao ano, os consórcios aparecem como uma alternativa para o poupador que quer planejar sua compra mais em conta, com uma parcela menor, e sem a necessidade de dar entrada.

O consórcio de imóveis do Mycon tem um amplo leque de possibilidades. Pode ser feito para aquisição de imóvel rural, casa de praia, imóvel em montanha, lote, construção, entre outros. Na modalidade imobiliário, a carta de crédito começa em R$ 50 mil e vai até R$ 700 mil, sendo que o cliente pode comprar mais de uma carta.

No Mycon, o processo é 100% digital. Com o uso de chatbot, o cliente pode escolher o produto que deseja.

Rodrigo comentou que o capixaba gosta de consórcio, tanto que o Espírito Santo figura entre os oito estados brasileiros que mais originam cotas.

Saiba mais

O consórcio é uma forma de autofinanciamento, semelhante a uma compra parcelada, unindo um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum na aquisição de um bem.

Para adquirir imóveis, a modalidade é uma alternativa, principalmente se comparada com seu maior concorrente: o financiamento. Isso porque o consórcio é livre de juros e permite a compra de um imóvel de forma mais barata.

Diferente do empréstimo, consórcio é uma forma econômica de guardar dinheiro e formar uma poupança sem se descapitalizar. Como o parcelamento é integral, o consórcio não apresenta juros ou parcelas intermediárias e também não é preciso oferecer um valor como entrada.

O consórcio é uma forma de autofinanciamento, semelhante a uma compra parcelada, unindo um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum na aquisição de um bem Crédito: Shutterstock

Todo consórcio é gerido por uma administradora de crédito, que organiza e gerencia todo o processo, além de realizar as cobranças e liberar os valores para os participantes dos grupos. Cada participante paga mensalmente o valor do seu parcelamento, de acordo com o prazo e o valor total do bem que escolheu na hora de comprar a cota.

Uma novidade é que o participante pode usar o valor do FGTS para dar um lance, na modalidade imobiliário.

O participante do consórcio Mycon pode acompanhar através do aplicativo todas as etapas ocorridas durante as assembleias, além de consultar outras informações, sobre lance, cota e grupos.