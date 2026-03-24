EstúdioCast: estabilidade política fortalece ciclo de desenvolvimento no ES

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:36
O ciclo de desenvolvimento que o Espírito Santo vive atualmente é o resultado da união entre as iniciativas pública e privada, além da sociedade civil, que nos últimos anos trabalharam juntas para fortalecer o Estado. Inclusive, um dos principais atrativos, hoje, do ambiente de negócios capixaba é a estabilidade política que essa união possibilitou.
Para falar sobre o papel da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) neste processo, o EstúdioCast recebeu o presidente da Ales, Marcelo Santos. Durante o episódio, apresentado pelo jornalista Gabriel Mazim, ele destacou que o Estado é resiliente frente às mudanças que vêm acontecendo no Brasil e no mundo.
Além disso, Marcelo Santos também pontuou o que a Assembleia tem feito para preparar as lideranças políticas do futuro, a importância de alavancar o desenvolvimento no interior do Estado e os maiores desafios do cenário atual.
Para saber mais, assista ao episódio completo, no início deste texto.
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