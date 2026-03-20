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Ilha do Rock terá shows, cerveja artesanal e gastronomia no Shopping Vitória

Ilha do Rock terá shows, cerveja artesanal e gastronomia no Shopping Vitória

A quarta edição do festival acontece em dois fins de semana, de 19 a 22 e de 26 a 29 de março, com entrada gratuita

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Shopping Vitória

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:53

Ilha do Rock volta ao Shopping Vitória nos últimos fins de semana de março
Ilha do Rock volta ao Shopping Vitória nos últimos fins de semana de março Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Neste mês, o Shopping Vitória volta a ser palco do festival Ilha do Rock. Em sua quarta edição, o evento reúne oito dias de programação com música ao vivo, cerveja artesanal, gastronomia e entretenimento para todas as idades em dois fins de semana consecutivos, de 19 a 22 e de 26 a 29 de março. As programações acontecem no estacionamento externo, próximo ao acesso principal, e a entrada é gratuita.

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O festival reúne bandas de diferentes vertentes do rock, com foco na diversidade e na força da cena capixaba. Entre as atrações locais estão nomes como Casaca, Dona Fran, Jackson Lima, Ubando, Kinho Sucupira, Back To The Past, Sheep & Parafina e mais. Outro destaque é a banda paulista Black Jack, atração nacional que se apresentou no Rock in Rio 2024 e retorna ao Ilha do Rock pela terceira vez.

“O Shopping Vitória é um espaço de grandes encontros, cultura e lazer. O Ilha do Rock já faz parte da agenda de quem aprecia rock e boa música, reunindo o público em torno de uma experiência para aproveitar do início ao fim”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Cervejarias artesanais e sabores variados

Praça de alimentação do evento vai contar com cervejarias e lanches diversos
Praça de alimentação do evento vai contar com cervejarias e lanches diversos Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A experiência se estende para além do palco e, nesta edição, oito cervejarias artesanais participam do evento, apresentando rótulos que vão das IPAs mais intensas às Lagers leves e refrescantes. Entre as confirmadas estão as marcas Trarko, Marlin Azul, Alqmistas, Barba Ruiva, Noi, KingBier, Ronchi Beer e Azzurra. O espaço contará ainda com o Bar One Drinks, ampliando as opções de bebidas disponíveis ao público.

Na área gastronômica, quatro operações de alimentação e duas de sobremesas completam o circuito de sabores. O cardápio inclui churrasco, espetinhos, empanadas, frango frito crocante, baguetes, batata com costela e pizzas, além de churros e outras opções doces. Pensado para receber toda a família, o evento contará ainda com área kids e estrutura coberta.

Ilha Rock

  • Data: 19 a 22 e 26 a 29 de março
  • Local: estacionamento externo do Shopping Vitória, próximo à entrada principal
  • Horários:  Quintas: 17h às 23h  |  Sextas: 17h à 00h  |  Sábados: 16h à 00h  |   Domingos: 16h às 23h  
  • Entrada gratuita.

Programação musical

Evento terá várias atrações para os apaixonados por rock
Evento terá várias atrações para os apaixonados por rock Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

Primeira semana - 19 a 22 de março (quinta-feira a domingo)

  • 19/03 - Jackson Lima (20h)
  • 20/03 - Tahoma (19h) | Letal (21h)
  • 21/03 - Pirata (17h) |Tia Neia (19h) | Black Jack (21h)
  • 22/03 - Fixer (18h) | Dona Fran (20h)

Segunda semana - 26 a 29 de março (quinta-feira a domingo)

  • 26/03 - Casaca  (20h)
  • 27/03 - Índios Urbanos (19h) | Ubando (21h)
  • 28/03 - Kinho Sucupira (17h) | The Hollywood Club (19h) | Sheep & Parafina (21h)
  • 28/03 - Back to the Past (18h) |Duests (20h)
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