Ilha do Rock terá shows, cerveja artesanal e gastronomia no Shopping Vitória

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:53
Neste mês, o Shopping Vitória volta a ser palco do festival Ilha do Rock. Em sua quarta edição, o evento reúne oito dias de programação com música ao vivo, cerveja artesanal, gastronomia e entretenimento para todas as idades em dois fins de semana consecutivos, de 19 a 22 e de 26 a 29 de março. As programações acontecem no estacionamento externo, próximo ao acesso principal, e a entrada é gratuita.
O festival reúne bandas de diferentes vertentes do rock, com foco na diversidade e na força da cena capixaba. Entre as atrações locais estão nomes como Casaca, Dona Fran, Jackson Lima, Ubando, Kinho Sucupira, Back To The Past, Sheep & Parafina e mais. Outro destaque é a banda paulista Black Jack, atração nacional que se apresentou no Rock in Rio 2024 e retorna ao Ilha do Rock pela terceira vez.
“O Shopping Vitória é um espaço de grandes encontros, cultura e lazer. O Ilha do Rock já faz parte da agenda de quem aprecia rock e boa música, reunindo o público em torno de uma experiência para aproveitar do início ao fim”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
A experiência se estende para além do palco e, nesta edição, oito cervejarias artesanais participam do evento, apresentando rótulos que vão das IPAs mais intensas às Lagers leves e refrescantes. Entre as confirmadas estão as marcas Trarko, Marlin Azul, Alqmistas, Barba Ruiva, Noi, KingBier, Ronchi Beer e Azzurra. O espaço contará ainda com o Bar One Drinks, ampliando as opções de bebidas disponíveis ao público.
Na área gastronômica, quatro operações de alimentação e duas de sobremesas completam o circuito de sabores. O cardápio inclui churrasco, espetinhos, empanadas, frango frito crocante, baguetes, batata com costela e pizzas, além de churros e outras opções doces. Pensado para receber toda a família, o evento contará ainda com área kids e estrutura coberta.
Primeira semana - 19 a 22 de março (quinta-feira a domingo)
Segunda semana - 26 a 29 de março (quinta-feira a domingo)
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