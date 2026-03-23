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Campanha da Mediatorie oferece carência zero em planos de saúde contratados em março

Campanha da Mediatorie oferece carência zero em planos de saúde contratados em março

Campanha de aniversário de sete anos da Mediatorie é direcionada especialmente a empresas que desejam retomar ou reestruturar seus benefícios de saúde corporativa; condições especiais valem até o dia 31 de março

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Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00

Com a campanha “Recomeçar Melhor”, a Mediatorie oferece carência zero para consultas e exames nos contratos firmados até 31 de março de 2026.
Com a campanha “Recomeçar Melhor”, a Mediatorie oferece carência zero para consultas e exames nos contratos firmados até 31 de março de 2026. Crédito: Freepik

Empresas que oferecem bons planos e benefícios de saúde corporativa tendem a se destacar no mercado. Por isso, é importante que as corporações atualizem constantemente esses serviços, visando às necessidades dos colaboradores e, ao mesmo tempo, à eficiência administrativa.

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Com isso em mente, a administradora de benefícios capixaba Mediatorie está realizando a campanha “Recomeçar Melhor”, que oferece carência zero para consultas e exames nos contratos firmados até 31 de março de 2026. A iniciativa, realizada no mês de aniversário de sete anos da empresa, propõe que organizações revisitem seus planos de assistência médica e odontológica, considerando não apenas custos, mas toda a experiência dos colaboradores.

“Março é um mês simbólico para nós, porque representa recomeço. E recomeçar, no ambiente corporativo, pode ser uma decisão estratégica, que traz mais qualidade e eficiência para a gestão da saúde dos colaboradores”, afirma o presidente da Mediatorie, Casemiro Ramos.

A adesão durante o período da campanha garante acesso imediato a consultas e exames para diretores, colaboradores e familiares incluídos no plano, sem a necessidade de cumprir os prazos tradicionais de carência. Segundo Casemiro Ramos, este é um diferencial relevante para empresas que buscam agilidade e continuidade no cuidado com suas equipes.

Ele destaca ainda que a campanha é direcionada especialmente a empresas que já tiveram contratos com a Mediatorie ou Unimed Vitória e avaliam retomar essa parceria em um novo momento, com soluções mais maduras e alinhadas às demandas atuais.

Análise personalizada para contratação

Além da isenção de carência para consultas e exames, a empresa destaca como diferenciais a análise personalizada do histórico de utilização assistencial, os processos de adesão mais ágeis e o acompanhamento próximo na gestão dos contratos. Além disso, é oferecido o serviço de concierge, com suporte na marcação de consultas e exames, ampliando a comodidade para os usuários.

A campanha também permite a inclusão de novos colaboradores e familiares, bem como a ampliação dos benefícios para diferentes unidades ou empresas de um mesmo grupo, respeitando as características de cada operação.

“Com atuação consolidada e parcerias com operadoras reconhecidas, a Mediatorie reforça, neste aniversário, seu posicionamento de que sempre é possível evoluir. Também estamos fazendo o convite para que empresas aproveitem o momento para revisar estratégias e recomeçar com mais propósito, cuidado e eficiência. A Mediatorie está pronta para proporcionar à sua empresa um recomeço com mais propósito, cuidado e dedicação”, pontua o presidente da administradora de benefícios.

Mediatorie Administradora de Benefícios

  • Central de Atendimento: 0800 007 0959
  • Telefone: (27) 3300-1077
  • WhatsApp: (27) 99940-1106
  • Site: contrate.mediatorie.com.br
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