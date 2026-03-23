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Campanha da Mediatorie oferece carência zero em planos de saúde contratados em março

Campanha de aniversário de sete anos da Mediatorie é direcionada especialmente a empresas que desejam retomar ou reestruturar seus benefícios de saúde corporativa; condições especiais valem até o dia 31 de março

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Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00

Com a campanha “Recomeçar Melhor”, a Mediatorie oferece carência zero para consultas e exames nos contratos firmados até 31 de março de 2026. Crédito: Freepik

Empresas que oferecem bons planos e benefícios de saúde corporativa tendem a se destacar no mercado. Por isso, é importante que as corporações atualizem constantemente esses serviços, visando às necessidades dos colaboradores e, ao mesmo tempo, à eficiência administrativa.

Com isso em mente, a administradora de benefícios capixaba Mediatorie está realizando a campanha “Recomeçar Melhor”, que oferece carência zero para consultas e exames nos contratos firmados até 31 de março de 2026. A iniciativa, realizada no mês de aniversário de sete anos da empresa, propõe que organizações revisitem seus planos de assistência médica e odontológica, considerando não apenas custos, mas toda a experiência dos colaboradores.

“Março é um mês simbólico para nós, porque representa recomeço. E recomeçar, no ambiente corporativo, pode ser uma decisão estratégica, que traz mais qualidade e eficiência para a gestão da saúde dos colaboradores”, afirma o presidente da Mediatorie, Casemiro Ramos.

A adesão durante o período da campanha garante acesso imediato a consultas e exames para diretores, colaboradores e familiares incluídos no plano, sem a necessidade de cumprir os prazos tradicionais de carência. Segundo Casemiro Ramos, este é um diferencial relevante para empresas que buscam agilidade e continuidade no cuidado com suas equipes.

Ele destaca ainda que a campanha é direcionada especialmente a empresas que já tiveram contratos com a Mediatorie ou Unimed Vitória e avaliam retomar essa parceria em um novo momento, com soluções mais maduras e alinhadas às demandas atuais.

Análise personalizada para contratação

Além da isenção de carência para consultas e exames, a empresa destaca como diferenciais a análise personalizada do histórico de utilização assistencial, os processos de adesão mais ágeis e o acompanhamento próximo na gestão dos contratos. Além disso, é oferecido o serviço de concierge, com suporte na marcação de consultas e exames, ampliando a comodidade para os usuários.

A campanha também permite a inclusão de novos colaboradores e familiares, bem como a ampliação dos benefícios para diferentes unidades ou empresas de um mesmo grupo, respeitando as características de cada operação.

“Com atuação consolidada e parcerias com operadoras reconhecidas, a Mediatorie reforça, neste aniversário, seu posicionamento de que sempre é possível evoluir. Também estamos fazendo o convite para que empresas aproveitem o momento para revisar estratégias e recomeçar com mais propósito, cuidado e eficiência. A Mediatorie está pronta para proporcionar à sua empresa um recomeço com mais propósito, cuidado e dedicação”, pontua o presidente da administradora de benefícios.

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