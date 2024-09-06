5 dicas financeiras para comprar a casa própria

No caso, lembre-se que os ajustes não são um castigo, mas apenas uma forma de alcançar os seus objetivos futuros, sejam eles ligados à casa própria ou a outros. “Daí, sim, talvez você descubra que precisa cortar ou reduzir o lazer do fim de semana, porque talvez ele não traga a mesma sensação de poder fazer uma viagem com a família. Por isso, não é simplesmente cortar, mas fazer escolhas e definir o que é prioridade naquele momento”, diz a planejadora financeira Lueny Santos, do Papo de Valor.