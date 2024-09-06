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5 dicas financeiras para comprar a casa própria

5 dicas financeiras para comprar a casa própria

Veja como algumas estratégias podem ajudar a transformar seu sonho do lar ideal em realidade
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 set 2024 às 15:45

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 15:45

Imagem Edicase Brasil
Alguns cuidados com as finanças podem ajudar na compra da casa Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
casa própria é um dos desejos mais comuns e significativos para muitas pessoas, simbolizando segurança, estabilidade e realização pessoal. Ter um lar para chamar de seu vai além da simples aquisição de um imóvel; se trata da concretização de um espaço em que se pode construir memórias, criar raízes e desfrutar de um senso de pertencimento. E, para realizar esse sonho tão simbólico, confira, a seguir, 5 dicas financeiras!

1. Planejamento orçamentário

Elabore um orçamento que inclua todas as suas despesas e receitas, identificando áreas nas quais você pode economizar. Estabeleça metas de poupança mensais destinadas especificamente à compra da casa, ajustando seus hábitos de consumo para maximizar suas economias.
No caso, lembre-se que os ajustes não são um castigo, mas apenas uma forma de alcançar os seus objetivos futuros, sejam eles ligados à casa própria ou a outros. “Daí, sim, talvez você descubra que precisa cortar ou reduzir o lazer do fim de semana, porque talvez ele não traga a mesma sensação de poder fazer uma viagem com a família. Por isso, não é simplesmente cortar, mas fazer escolhas e definir o que é prioridade naquele momento”, diz a planejadora financeira Lueny Santos, do Papo de Valor.

2. Economize para a entrada

Comece a economizar o mais cedo possível para dar uma entrada substancial no imóvel. Quanto maior a entrada, menores serão as parcelas do financiamento, o que pode reduzir o custo total a longo prazo.
Imagem Edicase Brasil
Reduzir as despesas é uma boa forma de garantir um financiamento com condições mais favoráveis Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

3. Reduza dívidas

Antes de se comprometer com a compra de um imóvel, trabalhe para reduzir ou eliminar dívidas existentes. Isso melhora sua saúde financeira e pode aumentar suas chances de obter um financiamento com condições mais favoráveis.

4. Pesquise financiamentos

Compare diferentes opções de financiamento imobiliário oferecidas por bancos e instituições financeiras. “É fundamental ter clareza sobre o valor que você pode investir no imóvel. Considere as taxas de juros, prazos e condições oferecidas pelos diferentes planos de financiamento”, destaca Rafael Scodelario, corretor de imóveis e CEO da Escodelar Inteligência Imobiliária.

5. Considere os custos adicionais

Inclua, em seu planejamento financeiro, os custos extras associados à compra de um imóvel, como taxas de cartório, impostos, seguros, e eventuais reformas. Em relação à compra de uma casa na planta, “podem surgir despesas extras relacionadas a mudanças no projeto, custos de licenciamento ou, até mesmo, taxas legais inesperadas. Ter uma reserva financeira disponível pode proporcionar tranquilidade e evitar contratempos financeiros durante o processo de aquisição do imóvel”, pondera Rafael Scodelario.

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