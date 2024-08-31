5 alimentos essenciais para ter mais energia na menopausa

O salmão contém vitamina B, que ajuda a prevenir doenças cardíacas Crédito: Shutterstock

menopausa é um período de transição na vida da mulher, que traz mudanças significativas no corpo e na mente. As oscilações hormonais afetam diretamente o metabolismo e a disposição. Por isso, manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes essenciais é fundamental para atravessar essa fase com mais energia e saúde.

Durante a menopausa, a queda dos níveis de estrogênio impacta diretamente o funcionamento do corpo. Segundo a nutricionista Flávia Palombini, essa baixa hormonal está associada a uma série de mudanças metabólicas, como a diminuição da capacidade de utilizar glicose como fonte de energia, aumento da inflamação corporal, e até mesmo alterações cognitivas, como déficit de concentração e maior irritabilidade.

"A queda do estrogênio faz com que o metabolismo da glicose seja afetado, o que pode deixar a mulher mais propensa ao cansaço e à irritabilidade, além de aumentar a tendência ao ganho de peso. Para contrabalançar esses efeitos, é crucial adaptar a dieta, priorizando alimentos que auxiliem na manutenção da energia e no combate aos sintomas comuns desse período”, explica.

Além disso, a diminuição da produção de serotonina durante a menopausa pode aumentar a ansiedade, levando muitas mulheres a buscarem conforto em alimentos ricos em açúcar e carboidratos. Mas os ácidos graxos, segundo a nutricionista, são a melhor fonte energética nesse período enfrentado pelas mulheres.

Veja alimentos para serem inseridos na dieta e ter mais bem-estar durante a menopausa

01 Abacate Rico em vitamina E e ômega 9, o abacate é um poderoso aliado na melhora das funções sexuais femininas. Além disso, ele contribui para a saúde cardiovascular, ajudando a regular os níveis de colesterol e a fornecer energia de forma constante. 02 Oleaginosas Nozes, castanhas, amêndoas e amendoins são fontes ricas de ômega 9, vitaminas do complexo B, selênio, magnésio, fósforo e zinco. Essas oleaginosas ajudam a melhorar a saúde intestinal, além de fornecerem energia sustentável ao longo do dia. "As oleaginosas são excelentes para combater a fadiga e promover uma sensação de saciedade prolongada". 03 Linhaça Essa pequena semente é uma fonte poderosa de ômega 3, essencial para a saúde das mulheres na menopausa. Além de ajudar na prevenção do câncer de mama, a linhaça auxilia na regulação hormonal e melhora o funcionamento do sistema nervoso. 04 Salmão Fonte de ômega 3 e vitamina D, o salmão é crucial para a saúde do cérebro, do coração e do sistema imunológico. Ele também contém vitamina B, que ajuda a prevenir doenças cardíacas. "O salmão é um dos melhores alimentos para se consumir na menopausa, pois além de nutrir o corpo, ainda protege contra inflamações", diz a nutricionista. 05 Coco Com baixo índice glicêmico e rico em substâncias antioxidantes como selênio e ácido gálico, o coco é excelente para combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce. Ele também auxilia na estabilização dos níveis de açúcar no sangue, o que é essencial durante a menopausa.

O que evitar

Embora seja importante focar nos alimentos que ajudam a manter a energia, é igualmente crucial evitar aqueles que podem prejudicar o bem-estar durante a menopausa.

Alimentos ricos em açúcares e carboidratos simples devem ser consumidos com moderação ou evitados. Na lista estão o leite condensado, a gordura hidrogenada e biscoitos doces.