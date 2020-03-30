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Solidariedade

Voluntários alimentam cães de rua durante isolamento no Sul do ES

O objetivo é de cuidar, fornecendo água e alimento, dos cachorros que vivem nas ruas também durante o período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Ação acontece no município de Atílio Vivácqua

Publicado em 30 de Março de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 14:11
Voluntários alimentam cachorros de rua durante isolamento social no Sul do ES
Voluntários alimentam cachorros de rua durante isolamento social no Sul do ES Crédito: ONG Pelo Amor
Um grupo de voluntários de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, se organizou, durante este período de isolamento social em combate à proliferação do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, para alimentar os cachorros que vivem nas ruas do município e estavam sem água e comida.
O objetivo é instalar comedouros e bebedouros em pontos fixos para que os animais se alimentem, mesmo com as pessoas apenas dentro de suas casas. Segundo os voluntários, o município tem bastante cachorro nas ruas e, antes da pandemia do novo coronavírus, algumas pessoas colocam comidas com potes móveis, mas, isso não estava mais acontecendo.

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Até o momento, quatro locais já estão abastecidos com água e ração. A compra dos materiais é feita com doações. Queremos instalar mais pontos, caso haja outras doações. Algumas casas de ração, já fizeram doações e os donos dos imóveis, onde foram instalados os comedouros e bebedouros, já se propuseram em estar renovando a água e a ração de tempo em tempo, explicou a presidente da ONG responsável pela ação, Claudia Louzada.
Voluntários alimentam cachorros de rua durante isolamento social no Sul do ES Crédito: ONG Pelo Amor
Os voluntários fazem parte da Associação de Proteção aos Animais de Rua de Atílio Vivacqua, a ONG Pelo Amor. Quem quiser ajudar ou conhecer mais do projeto, pode entrar em contato pelas redes sociais da organização.

Voluntários alimentam cachorros de rua durante isolamento social no Sul do ES

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