Voluntários alimentam cães de rua durante isolamento no Sul do ES

Voluntários alimentam cachorros de rua durante isolamento social no Sul do ES Crédito: ONG Pelo Amor

O objetivo é instalar comedouros e bebedouros em pontos fixos para que os animais se alimentem, mesmo com as pessoas apenas dentro de suas casas. Segundo os voluntários, o município tem bastante cachorro nas ruas e, antes da pandemia do novo coronavírus, algumas pessoas colocam comidas com potes móveis, mas, isso não estava mais acontecendo.

Até o momento, quatro locais já estão abastecidos com água e ração. A compra dos materiais é feita com doações. Queremos instalar mais pontos, caso haja outras doações. Algumas casas de ração, já fizeram doações e os donos dos imóveis, onde foram instalados os comedouros e bebedouros, já se propuseram em estar renovando a água e a ração de tempo em tempo, explicou a presidente da ONG responsável pela ação, Claudia Louzada.

Voluntários alimentam cachorros de rua durante isolamento social no Sul do ES Crédito: ONG Pelo Amor

Os voluntários fazem parte da Associação de Proteção aos Animais de Rua de Atílio Vivacqua, a ONG Pelo Amor. Quem quiser ajudar ou conhecer mais do projeto, pode entrar em contato pelas redes sociais da organização.