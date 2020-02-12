Incêndio em pátio destrói motos apreendidas na delegacia de Anchieta

Um incêndio na noite desta terça-feira (11) destruiu motos apreendidas na área externa de um pátio da delegacia de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. A parte interna do espaço público não foi afetada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o fogo já havia sido apagado.
A Polícia Civil informou que foram moradores do entorno que perceberam as chamas altas por volta das 21h. O fogo atingiu motocicletas apreendidas no pátio. A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu apagar o fogo com uma mangueira que tinha no local.
O Corpo de Bombeiros foi ao local e uma perícia será realizada para saber as causas do incidente.