PRF apreende centenas de pássaros dentro de carro na BR 101, em Viana

Aves são popularmente conhecidas como canário da terra" Crédito: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 200 aves silvestres, popularmente conhecidas como canário da terra, na manhã desta terça-feira (4), no quilômetro 304 da BR 101, em Viana. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização com o foco no combate à criminalidade.

Segundo informações divulgadas pela PRF, no momento da fiscalização, um automóvel foi abordado e no interior foram localizadas várias gaiolas com aves da espécie Sicalis flaveola.

Ainda de acordo com informações dos agentes, o condutor do veículo teria informado à polícia que teria comprado as aves por cerca de R$ 10, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma parte dos animais apreendidos seria destinada para venda na feira de Aribiri, em Vila Velha, e outra já estava encomendada por compradores por meio de rede social.

Como a ocorrência está em andamento, ainda não há informações sobre autuação do motorista.