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Apreensão

PRF apreende centenas de pássaros dentro de carro na BR 101, em Viana

Segundo a PRF, parte das aves seria colocada à venda na feira de Aribiri, em Vila Velha

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 16:25
Aves são popularmente conhecidas como canário da terra"  Crédito: PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 200 aves silvestres, popularmente conhecidas como canário da terra, na manhã desta terça-feira (4), no quilômetro 304 da BR 101, em Viana. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização com o foco no combate à criminalidade.
Segundo informações divulgadas pela PRF, no momento da fiscalização, um automóvel foi abordado e no interior foram localizadas várias gaiolas com aves da espécie Sicalis flaveola.
Ainda de acordo com informações dos agentes, o condutor do veículo teria informado à polícia que teria comprado as aves por cerca de R$ 10, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma parte dos animais apreendidos seria destinada para  venda na feira de Aribiri, em Vila Velha, e outra  já estava encomendada por compradores por meio de rede social.
Como a ocorrência está em andamento, ainda não há informações sobre autuação do motorista. 
Segundo informações da PRF, as aves seriam destinadas para venda na feira de Iribiri  Crédito: PRF

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