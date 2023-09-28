A moda pegou! Padaria no ES vende 15 mil pães a 10 centavos, cada

A inspiração veio da padaria de Cariacica que comemorou o seu aniversário vendendo milhares de pães a 5 centavos, conforme mostrou a coluna
. Agora é a Padaria Meneguele, na Prainha de Muquiçaba, em Guarapari, que está vendendo a unidade do pão francês por 10 centavos, até o próximo domingo (1°).
“Me inspirei na reportagem de A Gazeta, sobre a padaria de Cariacica
que vendeu o pão a 5 centavos cada. Inauguramos a nossa na terça-feira da semana passada (19) e estamos vendendo mil pães a 10 centavos, por dia. No total, serão 15 mil pães”, entusiasma-se o empresário Marcelo Meneguele, que, além da padaria, tem um pequeno supermercado e uma pamonharia na Cidade-Saúde.
Ele conta que a promoção dos pães a 10 centavos vai até este domingo, mas em seguida promete fazer outra, com duração de dois meses pelo menos, com o pão sendo vendido a R$ 9,98 o quilo.
“É um preço muito bom se a gente considerar que, em Guarapari
, o preço médio do quilo do pão francês custa R$ 14,90”, compara Meneguele, de 42 anos de idade.
Ele conta que a promoção está sendo um sucesso. “Tem pessoas que compram cinco ou até 10 unidades do pão para aproveitar a promoção. Mas existem aquelas que preferem comprar uma quantidade menor para que mais clientes tenham acesso ao preço promocional.”
A coluna torce agora que outros empresários do setor se inspirem na padaria de Guarapari, no chamado “círculo virtuoso”. O consumidor agradece.