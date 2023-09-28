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Leonel Ximenes

A moda pegou! Padaria no ES vende 15 mil pães a 10 centavos, cada

Empresário de Guarapari diz que se inspirou no exemplo de uma padaria em Cariacica, que vendeu o pão a 5 centavos cada

Públicado em 

28 set 2023 às 17:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pão francês custa normalmente 70 centavos na padaria Bolinho de Chuva
O pão francês promocional tem tamanho normal e será vendido até este domingo (1º) Crédito: Divulgação
A inspiração veio da padaria de Cariacica que comemorou o seu aniversário vendendo milhares de pães a 5 centavos, conforme mostrou a coluna. Agora é a Padaria Meneguele, na Prainha de Muquiçaba, em Guarapari, que está vendendo a unidade do pão francês por 10 centavos, até o próximo domingo (1°).
“Me inspirei na reportagem de A Gazeta, sobre a padaria de Cariacica que vendeu o pão a 5 centavos cada. Inauguramos a nossa na terça-feira da semana passada (19) e estamos vendendo mil pães a 10 centavos, por dia. No total, serão 15 mil pães”, entusiasma-se o empresário Marcelo Meneguele, que, além da padaria, tem um pequeno supermercado e uma pamonharia na Cidade-Saúde.

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Ele conta que a promoção dos pães a 10 centavos vai até este domingo, mas em seguida promete fazer outra, com duração de dois meses pelo menos, com o pão sendo vendido a R$ 9,98 o quilo.
“É um preço muito bom se a gente considerar que, em Guarapari, o preço médio do quilo do pão francês custa R$ 14,90”, compara Meneguele, de 42 anos de idade.
A padaria foi inaugurada semana passada na Prainha de Muquiçaba, em Guarapari
A padaria foi inaugurada semana passada na Prainha de Muquiçaba, em Guarapari Crédito: Marcelo Meneguele
Ele conta que a promoção está sendo um sucesso. “Tem pessoas que compram cinco ou até 10 unidades do pão para aproveitar a promoção. Mas existem aquelas que preferem comprar uma quantidade menor para que mais clientes tenham acesso ao preço promocional.”
A coluna torce agora que outros empresários do setor se inspirem na padaria de Guarapari, no chamado “círculo virtuoso”. O consumidor agradece.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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