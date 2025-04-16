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Leonel Ximenes

Maior cidade do ES inclui torta capixaba na merenda escolar

Um dos símbolos da gastronomia do Espírito Santo será oferecido aos estudantes nesta e na próxima semana

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 14:48

Públicado em 

16 abr 2025 às 14:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Saiba onde encomendar torta capixaba para a Semana Santa
A torta capixaba é um prato nutritivo e excelente fonte de proteínas Crédito: Bruno Coelho
Tradição da Semana Santa no Espírito Santo, a torta capixaba também vai estar presente no cardápio das unidades escolares da Serra. Nesta e na próxima semana, os estudantes da rede municipal terão a oportunidade de degustar a versão da iguaria feita com peixe e repolho na própria alimentação escolar.
A gerente de Alimentação Escolar da Sedu e nutricionista, Izabelly Rocha Braga, destaca que incluir a torta capixaba na alimentação escolar vai além de oferecer um prato muito falado nesta época do ano, mas representa uma conexão gastronômica dos estudantes com a história e a tradição.
“Alimentação também é cultura e a torta capixaba tem todo um componente histórico do nosso Estado, com uma forte influência dos povos originários que habitavam a região quando da chegada dos portugueses e nós damos às nossas crianças e estudantes a possibilidade de sentir esse sabor”, afirma.

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A nutricionista também destaca o valor nutritivo do prato. Um dos principais ingredientes da torta, o bacalhau é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, ácidos graxos ômega-3, vitaminas D e B12, além de minerais como selênio e fósforo, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo.
Já o outro ingrediente da combinação, o repolho, é um vegetal de baixo valor calórico, rico em fibras, vitamina C e compostos antioxidantes, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a digestão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alimentação Educação Gastronomia Sedu Serra Alimentos Estudante Torta capixaba Semana Santa
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