Maior cidade do ES inclui torta capixaba na merenda escolar

A torta capixaba é um prato nutritivo e excelente fonte de proteínas Crédito: Bruno Coelho

Tradição da Semana Santa no Espírito Santo, a torta capixaba também vai estar presente no cardápio das unidades escolares da Serra . Nesta e na próxima semana, os estudantes da rede municipal terão a oportunidade de degustar a versão da iguaria feita com peixe e repolho na própria alimentação escolar.

A gerente de Alimentação Escolar da Sedu e nutricionista, Izabelly Rocha Braga, destaca que incluir a torta capixaba na alimentação escolar vai além de oferecer um prato muito falado nesta época do ano, mas representa uma conexão gastronômica dos estudantes com a história e a tradição.

“Alimentação também é cultura e a torta capixaba tem todo um componente histórico do nosso Estado, com uma forte influência dos povos originários que habitavam a região quando da chegada dos portugueses e nós damos às nossas crianças e estudantes a possibilidade de sentir esse sabor”, afirma.

A nutricionista também destaca o valor nutritivo do prato. Um dos principais ingredientes da torta, o bacalhau é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, ácidos graxos ômega-3, vitaminas D e B12, além de minerais como selênio e fósforo, que são essenciais para o bom funcionamento do corpo.