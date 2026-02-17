O segredo do ovo de garnisé arrematado por R$ 2,3 mil no ES

A solidariedade vale ouro. Um ovo de galinha garnisé foi arrematado em um leilão comunitário por incríveis R$ 2.310 durante a Festa do Caminhoneiro, na comunidade católica de São Cristóvão, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.
O valor é suficiente para comprar mais de 5 mil ovos comuns em qualquer feira livre do Estado. Mas o que tem de tão especial nesse ovo: genética, tecnologia, sorte? Nada disso. A resposta é solidariedade e espírito comunitário. Aos fatos.
O leilão aconteceu na semana passada, segundo reportagem da Revista Negócio Rural. Um casal de garnisés foi arrematado por R$ 190 pelo empresário Fábio Schuantz, o Fabinho. Pouco tempo depois, a galinha botou um ovo dentro de uma caixa de tomate, e nela estava um galo pequeno, delicado e aparentemente comum. Fabinho enxergou no pequeno animal uma grande oportunidade: brincar e promover solidariedade.
Como forma descontraída de animar a festa e ajudar a comunidade, Fabinho decidiu colocar o ovo no leilão. A ideia ganhou força rapidamente. Os lances começaram tímidos, mas logo se transformaram em uma disputa animada entre dois grupos de amigos. O clima, porém, mudou: em vez de competição, veio a união. Os grupos decidiram se juntar para elevar ainda mais o valor e arrecadar mais recursos para a igreja em construção.
O lance final veio de Ângelo Traspadini, depois de quase 20 minutos de leilão. Ele arrematou o ovo por R$ 2.310, mas não pagou por ele sozinho. “Foi sensacional a brincadeira. Fizemos um grupo e arrematamos o ovo nesse valor, com o intuito de ajudar a comunidade. Eu estava em um grupo com três pessoas, e o outro grupo era maior. Foi quando o Fabinho sugeriu juntarmos os dois grupos para arrecadar um valor maior”, contou Ângelo, que contribuiu com R$ 400 na compra do ovo.
O ovo foi apenas parte de uma arrecadação maior. Segundo Alexandre Simon, coordenador de obras da comunidade, o total levantado no leilão chegou a R$ 9.970. “Teve uma mesa de madeira que foi arrematada por R$ 5.600, três coelhos por quase R$ 300, uma caixa de uvas por R$ 200, além de bananas, fertilizantes e outros itens”, enumerou Alexandre.
Todo esse dinheiro será destinado à compra de novos bancos para a igreja em construção. Além da vida, o ovo mata a fome. Inclusive de solidariedade.
Em conversa com a coluna, Ângelo Traspadini, que é vereador em Marechal Floriano, disse que guardou o ovo arrematado com muito cuidado e que vai juntar outro ovo para ambos serem chocados pela galinha garnisé, para que novos ovos e animais sejam leiloados em benefício de outras comunidades: "A ideia é que esses animais e ovos e algumas cachaças de muito boa qualidade que nós temos sejam levados para serem arrematados em festas comunitárias em Marechal", explicou.
