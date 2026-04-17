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Oportunidade

Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Município terá mais de 300 apartamentos disponíveis em campanha da MRV que inclui documentação gratuita

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 18:56

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

17 abr 2026 às 18:56

Para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria, a oportunidade está no feirão realizado pela MRV, que vai até o domingo (19), com imóveis da construtora localizados na Serra. O destaque da edição do Big Feirão MRV é a documentação gratuita (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e registro) para os clientes que adquirirem, nesse período.

Além de zerar as taxas dessas documentações, o que representa uma economia média de até 5% no orçamento estimado para a compra de um apartamento de acordo com a empresa, as unidades ofertadas no Big Feirão MRV se enquadram no Minha Casa, Minha Vida e no programa estadual capixaba Nossa Casa, que possibilitam mais facilidades, como subsídios de até R$ 75 mil.  

No Espírito Santo, participam do Big Feirão MRV os empreendimentos Giardino Florença, Vila dos Lagos e Vila Serrana, todos localizados na Serra. Além da documentação gratuita, os descontos nos imóveis podem chegar a R$ 15 mil, com parcelamento da entrada em até 30 vezes. Ao todo, os empreendimentos somam mais de 300 apartamentos disponíveis. 

Nosso foco é remover as barreiras financeiras que muitas vezes adiam a compra do imóvel. Ao facilitarmos o acesso à documentação e integrarmos nossos produtos aos programas habitacionais federais e estaduais, encurtamos a distância até as chaves e trazemos mais previsibilidade para o orçamento das famílias”, diz Thiago Ely, Diretor Executivo Comercial e de Marketing da MRV.

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