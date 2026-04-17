Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria, a oportunidade está no feirão realizado pela MRV, que vai até o domingo (19), com imóveis da construtora localizados na Serra. O destaque da edição do Big Feirão MRV é a documentação gratuita (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e registro) para os clientes que adquirirem, nesse período.
Além de zerar as taxas dessas documentações, o que representa uma economia média de até 5% no orçamento estimado para a compra de um apartamento de acordo com a empresa, as unidades ofertadas no Big Feirão MRV se enquadram no Minha Casa, Minha Vida e no programa estadual capixaba Nossa Casa, que possibilitam mais facilidades, como subsídios de até R$ 75 mil.
No Espírito Santo, participam do Big Feirão MRV os empreendimentos Giardino Florença, Vila dos Lagos e Vila Serrana, todos localizados na Serra. Além da documentação gratuita, os descontos nos imóveis podem chegar a R$ 15 mil, com parcelamento da entrada em até 30 vezes. Ao todo, os empreendimentos somam mais de 300 apartamentos disponíveis.
“Nosso foco é remover as barreiras financeiras que muitas vezes adiam a compra do imóvel. Ao facilitarmos o acesso à documentação e integrarmos nossos produtos aos programas habitacionais federais e estaduais, encurtamos a distância até as chaves e trazemos mais previsibilidade para o orçamento das famílias”, diz Thiago Ely, Diretor Executivo Comercial e de Marketing da MRV.