Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Além de zerar as taxas dessas documentações, o que representa uma economia média de até 5% no orçamento estimado para a compra de um apartamento de acordo com a empresa, as unidades ofertadas no Big Feirão MRV se enquadram no Minha Casa, Minha Vida e no programa estadual capixaba Nossa Casa, que possibilitam mais facilidades, como subsídios de até R$ 75 mil.