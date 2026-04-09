Petrobras investirá R$ 30 bilhões para elevar produção no ES

Sem previsão de novas unidades de produção de petróleo no Espírito Santo nos próximos cinco anos, a Petrobras trabalha para interligar novos poços às plataformas existentes para aumentar a produção de óleo e gás no Estado.
A expectativa de investimentos da estatal para o Espírito Santo nos próximos anos é de US$ 5,5 bilhões, o equivalente a R$ 30 bilhões. Dentro desse planejamento, está a interligação de 75 novos poços às unidades geridas no Estado, pelo montante de US$ 3,3 bilhões (cerca de R$ 17 bilhões). Só no campo de Jubarte, haverá a ligação de 25 novos poços.
Atualmente, a petroleira tem 126 poços nos três campos produtores no Espírito Santo, sendo 85 produtores e 41 injetores, segundo informações da gerente de planejamento e gestão da Petrobras no Estado, Alice Bonatto de Castro.
A FPSO Maria Quitéria, por exemplo — unidade mais recente da companhia, que começou a operar em outubro de 2024 —, está atuando com quatro poços, segundo informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Ela apresentou os projetos da petroleira para o Estado em um evento promovido pela Rede Petro ES para fornecedores, realizado nesta quinta-feira (9), no prédio da Petrobras, em Vitória.
"Apesar de a gente não ter uma nova unidade, estamos trazendo muito óleo e serviço. A gente continua investindo de uma forma muito forte no Espírito Santo. Temos em torno de US$ 5,5 bilhões nesse período previstos para serem investidos no Espírito Santo. Isso considerando os nossos projetos de exploração e produção, de gás e energia, de refino, transporte e comercialização. Então, a gente tem investimentos extremamente robustos para o Espírito Santo", destacou.
Em 2025, a média de produção foi de 265 mil barris por dia. E, em seu planejamento, a empresa prevê chegar na casa de 350 mil barris nos próximos anos.
"São investimentos bastante importantes para que a gente mantenha o nosso patamar de produção com a nossa capacidade já instalada aqui em dos nossos campos", frisou.
ATUALIZAÇÃO: O título foi modificado para melhorar a compreensão a respeito dos investimentos previstos pela Petrobras no Estado.