Aeroporto de Vitória é eleito o melhor do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:44
O Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar Salles foi eleito, pela primeira vez, o melhor aeroporto do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros por ano, segundo premiação promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos.
O terminal capixaba alcançou nota 4,64, em uma escala de 1 a 5, sendo a maior média de satisfação entre os aeroportos da categoria ao longo de 2025. No ranking geral, que reúne os 20 maiores aeroportos do país, Vitória ficou na segunda colocação.
A cerimônia da 11ª edição do prêmio “Aviação + Brasil” foi realizada na terça-feira (24), em Brasília. Ao todo, cerca de 100 mil passageiros foram entrevistados em todo o país.
Entre os principais pontos positivos do aeroporto de Vitória estão os serviços relacionados ao ambiente aeroportuário. Os indicadores de limpeza geral e localização e deslocamento tiveram notas de 4,67 e 4,65, respectivamente.
Outros serviços também se destacaram, como qualidade da internet, sanitários e restituição de bagagens, todos com desempenho acima da média nacional. A disponibilidade de tomadas foi um dos destaques, com nota 4,52 — superior à média brasileira de 4,04.
Segundo a administração, a estrutura e a sinalização do terminal contribuem para uma circulação mais intuitiva, segura e independente dos passageiros.
A pesquisa considerou 20 critérios, incluindo infraestrutura, atendimento e serviços ao longo de toda a jornada do passageiro. Entre os itens avaliados estão inspeção de segurança, Wi-Fi, conforto térmico, avisos sonoros e informações ao público.
Na classificação geral, o primeiro lugar ficou com o Aeroporto Internacional de Florianópolis, também administrado pela Zurich Airport Brasil, que alcançou nota 4,75 e manteve a liderança pelo sexto ano consecutivo.
O CEO da concessionária, Ricardo Gesse, destacou que o resultado do aeroporto de Vitória reflete o trabalho das equipes e o foco na experiência do passageiro.
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