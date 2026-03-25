Pela primeira vez

Aeroporto de Vitória é eleito o melhor do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros

Terminal capixaba teve a maior nota de satisfação do país e ficou em 2º lugar no ranking geral

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:44

Aeroporto de Vitória foi eleito pela primeira vez o melhor aeroporto do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros Crédito: Fernando Madeira

O Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar Salles foi eleito, pela primeira vez, o melhor aeroporto do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros por ano, segundo premiação promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

O terminal capixaba alcançou nota 4,64, em uma escala de 1 a 5, sendo a maior média de satisfação entre os aeroportos da categoria ao longo de 2025. No ranking geral, que reúne os 20 maiores aeroportos do país, Vitória ficou na segunda colocação.

A cerimônia da 11ª edição do prêmio “Aviação + Brasil” foi realizada na terça-feira (24), em Brasília. Ao todo, cerca de 100 mil passageiros foram entrevistados em todo o país.

Destaques do terminal

Entre os principais pontos positivos do aeroporto de Vitória estão os serviços relacionados ao ambiente aeroportuário. Os indicadores de limpeza geral e localização e deslocamento tiveram notas de 4,67 e 4,65, respectivamente.

Outros serviços também se destacaram, como qualidade da internet, sanitários e restituição de bagagens, todos com desempenho acima da média nacional. A disponibilidade de tomadas foi um dos destaques, com nota 4,52 — superior à média brasileira de 4,04.

Segundo a administração, a estrutura e a sinalização do terminal contribuem para uma circulação mais intuitiva, segura e independente dos passageiros.

Avaliação dos usuários

A pesquisa considerou 20 critérios, incluindo infraestrutura, atendimento e serviços ao longo de toda a jornada do passageiro. Entre os itens avaliados estão inspeção de segurança, Wi-Fi, conforto térmico, avisos sonoros e informações ao público.

Ranking geral

Na classificação geral, o primeiro lugar ficou com o Aeroporto Internacional de Florianópolis, também administrado pela Zurich Airport Brasil, que alcançou nota 4,75 e manteve a liderança pelo sexto ano consecutivo.

O CEO da concessionária, Ricardo Gesse, destacou que o resultado do aeroporto de Vitória reflete o trabalho das equipes e o foco na experiência do passageiro.

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