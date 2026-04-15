Novo navio-plataforma da Petrobras no ES deve atingir pico de produção neste ano

Importante para o crescimento da produção de petróleo e gás no Espírito Santo, o navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, vai atingir nos próximos meses a marca dos 100 mil barris por dia, sua capacidade máxima.
O gerente-geral da unidade de negócios da Petrobras no Espírito Santo, Gilvan Amorim, conta que, atualmente, o navio-plataforma está produzindo 75 mil barris ao dia. Localizada no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo, a unidade é a mais nova da estatal em operação no Estado.
A operação do navio-plataforma foi iniciada em outubro de 2024 e atingiu a marca de 50 mil barris por dia em julho do ano passado. Mas a unidade ficou com a produção parada de meados de dezembro a fevereiro, por problemas na tubulação de gás.
Ao longo de 2026, a FPSO Maria Quitéria segue o cronograma de interligação de poços para atingir a capacidade máxima de produção.
“Estamos eliminando gargalos e trabalhando na rampa de crescimento. Devemos fazer mais alguns serviços de manutenção e atingir a capacidade máxima de produção até o fim do ano”, destaca.
Além de atingir o pico de 100 mil barris, a estratégia da gerência no Estado está voltada para a eficiência operacional. Gilvan Amorim ressalta que o trabalho firme na integridade das plataformas permite que a produção se mantenha em um platô elevado por mais tempo, extraindo o potencial máximo dos reservatórios.
Nos próximos anos, a Petrobras pretende investir R$ 30 bilhões para aumentar a produção de petróleo no Estado, interligando mais poços.
Além da FPSO Maria Quitéria, a Petrobras tem, em operação, as plataformas P-58, P-57 e FPSO Cidade de Anchieta, todas no campo de Jubarte. Em 2025, a produção total nessa área foi de 181,4 mil barris de óleo por dia.