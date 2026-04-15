Novo navio-plataforma da Petrobras no ES deve atingir pico de produção neste ano

Navio-plataforma Maria Quitéria está produzindo 75 mil barris ao dia Crédito: Divulgação

O gerente-geral da unidade de negócios da Petrobras no Espírito Santo, Gilvan Amorim, conta que, atualmente, o navio-plataforma está produzindo 75 mil barris ao dia. Localizada no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo, a unidade é a mais nova da estatal em operação no Estado.

Ao longo de 2026, a FPSO Maria Quitéria segue o cronograma de interligação de poços para atingir a capacidade máxima de produção.

“Estamos eliminando gargalos e trabalhando na rampa de crescimento. Devemos fazer mais alguns serviços de manutenção e atingir a capacidade máxima de produção até o fim do ano”, destaca.

Além de atingir o pico de 100 mil barris, a estratégia da gerência no Estado está voltada para a eficiência operacional. Gilvan Amorim ressalta que o trabalho firme na integridade das plataformas permite que a produção se mantenha em um platô elevado por mais tempo, extraindo o potencial máximo dos reservatórios.