Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Tradicionalmente ocupada por homens, a indústria de petróleo e gás atravessa uma transformação estrutural no Espírito Santo . O principal sinal disso é o aumento da presença de mulheres no quadro de trabalhadores da Petrobras no Estado, que cresceu 200% desde 2022.

Apesar do crescimento acelerado, o setor ainda enfrenta o desafio de equilibrar sua força de trabalho. Atualmente, a unidade capixaba conta com cerca de 8.700 colaboradores, entre empregados próprios e terceirizados. Desse total, a presença feminina ainda representa apenas 10% do quadro geral.

Os dados foram apresentados pela gerente de planejamento e gestão da unidade da Petrobras no Espírito Santo, Alice Bonatto de Castro, durante evento realizado pela Rede Petro ES nesta quinta-feira (9). O encontro abordou os investimentos da estatal no Estado e as oportunidades para fornecedores nos próximos anos.

Para garantir a ampliação do número de mulheres no quadro de empregados, Alice destaca que a Petrobras tem implementado uma série de ações de atratividade e segurança voltadas especificamente ao público feminino, tanto em ambientes administrativos quanto nas operações offshore (no mar).

Alice Bonatto de Castro é gerente de planejamento e gestão da Petrobras no Espírito Santo Crédito: Leticia Orlandi

A gerente detalha que um dos pilares para aumentar a participação feminina é a adaptação do ambiente de trabalho. Alice Bonatto ressalta que a companhia passou a fornecer macacões com modelagens masculinas e femininas, garantindo que o equipamento de proteção individual (EPI) se ajuste adequadamente ao corpo da mulher, o que resulta em maior segurança na execução das tarefas.

Além disso, as unidades de produção estão passando por reformas para incluir camarotes adaptados para mulheres. A Petrobras também tem estendido essa exigência à cadeia de suprimentos, incentivando empresas prestadoras de serviço a aumentarem a presença feminina em suas equipes.

Para continuar assegurando que mais mulheres ingressem no setor, um dos programas desenvolvidos pela Petrobras é o Autonomia e Renda, que oferece cursos técnicos e profissionalizantes em parceria com institutos federais e o Sistema S (Senai, Senac, Sesi, Sebrae, entre outros). O programa prioriza grupos minoritários, com olhar atento às mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.