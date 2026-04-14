Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos

Plataforma da petroleira Prio, no campo de Frade, na bacia de Campos Crédito: Divulgação

Os projetos envolvem as empresas Petrobras , Prio, BW Energy, ES Gás , Prysmian Group, Imetame , Seacrest, Shell e NBS Petróleo e Gás e foram apresentados no lançamento da nona edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo, realizado nesta terça-feira (14), no Palácio Anchieta, em Vitória.

O documento do Observatório da Indústria apresenta dados e análises do setor e também aponta que, entre 2025 e 2027, a produção de óleo deve crescer 13,5% ao ano. Em 2025, a produção de petróleo no Espírito Santo foi de 192,9 mil barris por dia.

“Para atingir esse pico, contamos com a aceleração da produção do FPSO (navio-plataforma) Maria Quitéria, instalado no campo de Jubarte, o início da produção no campo de Wahoo neste ano e a expansão da produção no campo de Golfinho”, explica o gerente de Ambiente de Negócios da Findes, Nathan Diir.

A Prio tem o segundo maior volume de investimentos no Estado, no desenvolvimento do campo de Wahoo, estimado em R$ 4,5 bilhões. O projeto prevê a perfuração de seis poços, sendo quatro produtores e dois injetores que serão conectados ao FPSO Frade, no Rio de Janeiro, por uma conexão submarina de cerca de 35 quilômetros.

A empresa recebeu em março a licença para operar no campo no Sul do Estado e, até o início de abril, já tinha colocado três poços para produzir, atingindo 32 mil barris de óleo por dia. O quarto poço está previsto para ser aberto até o final de abril, quando a empresa vai limitar a produção no campo de 40 mil barris de petróleo por dia.

Em terceiro lugar no ranking de investimentos está a BW Energy, com previsão de R$ 3,6 bilhões até 2030, sendo direcionados às operações da empresa na área de exploração e produção. Estão previstas novas perfurações no Polo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo. E no campo de Camarupim, o projeto contempla a interligação da produção de gás ao FPSO Cidade de Vitória.

A gerente executiva do Observatório e economista-chefe da Findes, Marília Silva, aponta que o setor tem grande importância econômica para o Estado.

“Esse é um segmento que gera empregos com salários melhores e demanda diversos segmentos. Os dados do Ministério do Trabalho mostram que, no Estado, temos 652 empresas que fazem parte da cadeia produtiva do petróleo e gás, que juntas geram 17,2 mil empregos formais diretos, com salário médio de R$ 7.954,70”, comenta.

Paulo Baraona, presidente da Findes, lembrou da importância do setor para o economia do Espírito Santo, visto que responde por cerca de 5% do PIB do Estado e por mais de 21% da indústria, sendo o setor industrial com a maior participação do PIB capixaba.

Descomissionamento é nova frente

De acordo com as projeções do Anuário, a partir de 2028 terá início um processo de declínio natural dos campos capixabas, o que resultará na redução da produção. Com isso, haverá demanda para trabalhos de descomissionamento, que é o encerramento definitivo das atividades de estruturas, como as plataformas de petróleo.

“Os campos de petróleo estão amadurecendo, e esse movimento não é local, mas nacional. Nos próximos anos, muitas plataformas encerrarão suas atividades. É nesse cenário que surge a oportunidade de sermos o primeiro Estado brasileiro a estruturar, de forma sistemática, a cadeia de descomissionamento offshore”, afirma o presidente da Findes.

Atualmente, 26 projetos de descomissionamento estão aprovados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Juntos, representam investimentos de R$ 4,8 bilhões.