Petróleo e gás

Petrobras e ANP fecham acordo bilionário sobre campo no litoral do ES

Acordo de Individualização da Produção (AIP) de área do pré-sal em Jubarte pode render R$ 1,7 bilhão ao governo federal e R$ 800 milhões a petroleiras

Publicado em 23 de julho de 2025 às 15:40

Plataforma P-58, da Petrobras, no campo de Jubarte, no litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Petrobras/Divulgação

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou o Acordo de Individualização da Produção (AIP) da jazida compartilhada do pré-sal de Jubarte, na Bacia de Campos, no litoral Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Petrobras, na manhã desta quarta-feira (23). A estatal detém maior parte do campo e o acordo define como será feita a divisão da exploração de petróleo e gás no local.>

A medida passa a valer a partir de 1º de agosto e pode render R$ 1,7 bilhão ao governo federal e R$ 800 milhões às petroleiras. Para o Espírito Santo, não há previsão de alteração na arrecadação. >

Os AIPs são necessários quando um determinado reservatório se estende além dos limites da área de concessão. Assim, a ANP exige que exista um acordo com o objetivo de garantir que a produção seja feita de forma conjunta, transparente e com divisão justa entre os envolvidos.>

A Jazida Compartilhada do Pré-Sal de Jubarte compreende:

área do Campo de Jubarte (BC-60) com 97,25%;

áreas não contratadas (União, representada pela PPSA) com 1,89%;

e área do Campo de Argonauta (BC-10) com 0,86%. >

>

As participações de cada parte na jazida compartilhada de Jubarte passam a ser:>

Petrobras: 97,25%

97,25% Shell: 0,43%

0,43% Brava: 0,198%

0,198% ONGC: 0,232%

0,232% União (representada pela PPSA): 1,89% >

Segundo a Petrobras, em decorrência do processo de individualização da produção da jazida, há o compromisso das empresas em negociar a compensação financeira entre os gastos incorridos e as receitas relativas aos volumes produzidos até a data da efetividade do AIP.>

Para o Espírito Santo, essa alteração prevista a partir do AIP promoverá pouca ou nenhuma alteração para a arrecadação futura do ES com participações governamentais, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).>

Ainda segundo a secretaria, o valor que vem sendo divulgado pela União, ao qual ela tem direito, não diz respeito a receitas com participações governamentais, mas sim às relativas à comercialização do petróleo e do gás natural realizada no período em que o AIP estava em análise.

>

Em relatório emitido pela XP sobre o assunto, os analistas Regis Cardoso e João Rodrigues falaram sobre o que esperar da compensação, visto que a Petrobras produz a partir dos reservatórios do pré-sal de Jubarte desde 2008. >

Eles avaliam no documento que esperam que compensação financeira gere recebíveis em favor das demais partes e destacaram que o governo incluiu R$ 1,7 bilhão do AIP da Jubarte no orçamento de 2025.>

"Eventualmente, se esse valor se mostrar correto, isso implicaria que a Petrobras pagaria cerca de R$ 2,5 bilhões. Os beneficiários seriam a Shell (R$ 400 milhões), Brava (R$ 200 milhões), ONGC (R$ 200 milhões) e o governo federal (R$ 1,7 bilhão)", aponta os analistas.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta