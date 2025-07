Impacto na economia

Tarifaço de Trump: 1.200 contêineres de rochas deixam de ser exportados no ES

Tarifaço ja impactou o mercado de rochas ornamentais e estimativa da Centrorochas é que prejuízo chegue a US$ 40 milhões

Publicado em 18 de julho de 2025 às 18:04

O Espírito Santo é o maior exportador de rochas ornamentais do país Crédito: Divulgação

Os impactos da tarifa de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil, imposta pelo governo de Donald Trump, já atingiram o setor de rochas naturais no Espírito Santo e no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), a estimativa é que o tarifaço cause um prejuízo de US$ 40 milhões, cerca de R$ 335 milhões, suspendendo a exportação de 1.200 contêineres de rochas para os Estados Unidos, o que representa 60% dos pedidos até o final deste mês. >

A princípio, a tarifa passa a valer oficialmente a partir de 1° de agosto, mas o efeito da medida já está sendo sentido pelos vendedores de rochas naturais. De quebra, afeta diretamente a economia do Espírito Santo, que é o maior exportador do ramo em todo o Brasil e tem os Estados Unidos como principal parceiro comerical, responsáveis por importar 62,4% das rochas do Estado.>

"Como 95% dos contêineres com rochas naturais exportadas para os Estados Unidos partem do Espírito Santo, o impacto sobre o Estado é especialmente significativo. Estima-se que cerca de 1.140 contêineres deixem de ser embarcados em julho, o que pode representar uma perda de aproximadamente US$ 38 milhões nas exportações capixabas", diz a Centrorochas, em nota. >

Além das rochas, o país norte-americano também é um dos principais compradores de outros mercados, como o de café, celulose, ferro-gusa, minério de ferro, e outros produtos. >

>

Em entrevista à TV Gazeta, o presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), Tales Machado, explicou a atual situação dos exportadores capixabas. >

Os clientes estão pedindo para não embarcar. Eles não estão cancelando os pedidos ainda, mas pediram para não embarcar. Querem uma posição, primeiro, para entender se as tarifas serão realmente aplicadas a partir do dia 1º de agosto Tales Machado Presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais

Impacto bilateral

Empresários e entidades americanas que têm ligação com o setor demostraram ser contra a medida e se reuniram para pressionar o governo a ajudar na retirada das tarifas impostas. O representante do Instituto de Rochas Naturais dos Estados Unidos (NSI) enviou um vídeo para o vice-presidente do Centrorochas, Fábio Cruz, destacando a movimentação do setor, que, segundo ele, reconhece o impacto do tarifaço nos importadores dos EUA.>

A cadeia de construção americana também revelou preocupações com a tarifa imposta pelo governo Trump. O CEO da NSI, Jim Hieb, informou estar em articulação com a National Association of Home Builders (NAHB), uma das maiores entidades que representa construtores, incorporadores, empreiteiros e empresas da cadeia da construção civil nos EUA, para tratar da situação. >

Em recente comunicação, Hieb destacou as articulações em andamento com a NAHB. Segundo o NSI, a medida tarifária é igualmente preocupante para o mercado norte-americano, especialmente pelos impactos projetados sobre a indústria da construção. Entre os pontos destacados:>

85% da pedra natural consumida nos EUA é importada;

O Brasil é o principal fornecedor, respondendo por 22,6% das importações, seguido pela Itália (19,1%);

Os materiais mais usados para bancadas são de origem brasileira;

Os EUA não têm produção doméstica suficiente para suprir a demanda;

A tarifa impactará mais de 12 mil fabricantes, 500 distribuidores e 200 mil empregos nos Estados Unidos. O instituto e outras associações do setor norte-americano vão solicitar formalmente um adiamento de 90 dias na implementação da tarifa, prevista para 1º de agosto, disse o Centrorochas, em nota. >

Setor não tem soluções a curto prazo

Segundo a Centrorochas, vender as rochas para outros países não é uma solução viável a curto prazo, uma vez que as peças têm caractrísticas específicas, seguindo o padrão dos pedidos americanos, além da falta de demanda de outros compradores para absorver o tamanho da oferta. >

"O foco, neste momento, deve ser a negociação imediata entre os governos e a busca por prorrogação do prazo de vigência da tarifa", disse a entidade, em nota. >

Os Estados Unidos compram mais da metade das rochas ornamentais produzidas no Espírito Santo. Em julho de 2025, o país comprou 62,4% de toda a produção do setor, enquanto países como China, México, Itália e Espanha ficaram atrás, com 17,5%, 3,7%, 2% e 1,6%, respectivamente.>

Exportação de rochas do ES

Apesar de ser um número expressivo, o mês de junho foi o de menor exportação do primeiro semestre de 2025, enquanto a maior quantidade foi exportada em maio, quando os Estados Unidos compraram quase 70% das rochas ornamentais produzidas no Estado. >

Janeiro - 69%

- 69% Fevereiro - 68,4%

- 68,4% Março - 63,3%

- 63,3% Abril - 63,5%

- 63,5% Maio - 69,8%

- 69,8% Junho - 62,4% >

Em nível nacional, o Espírito Santo é o principal exportador do setor de rochas naturais do país representando 82,85% de toda a mercadoria negociada para fora do Brasil no primeiro semestre de 2025. As chapas polidas feitas de mármore e granito são os principais tipos de peças produzidas pelos exportadores capixabas.>

As rochas ornamentais são produtos com alto valor agregado e são submetidas a processos de beneficiamento e acabamento feito por indústrias do Estado. As cidades de Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Castelo e Atílio Vivácqua são as maiores exportadoras do Estado.>

Os desafios não param por aí. O presidente da CentroRochas explica que, para que o setor possa diversificar o mercado e atrair o interesse de outros países, os exportadores capixabas teriam que acrescentar mais etapas no processo de beneficiamento das peças e modificar a cadeia de produção para produzir blocos em vez das chapas, o que seria um retrocesso para a indústria. >

As indústrias do Espírito Santo estão entre as melhores do mundo de rocha natural. Os melhores equipamentos do mundo estão aqui. Então, não tem como a gente voltar a vender bloco. É andar para trás Tales Machado Presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais

Com o cenário atual, o setor busca alternativas para minimizar os impactos, mas reconhece que a curto prazo será muito difícil substituir os compradores estadunidenses. "A economia dos Estados Unidos é um negócio muito grande. Se a gente substituísse os Estados Unidos, não seria um processo fácil. A economia deles é muito forte”, completa o presidente da Centrorochas.>

"Desde o anúncio, a Centrorochas tem atuado diretamente junto às autoridades brasileiras. No último dia 15 de julho, participou da primeira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, liderado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em Brasília. A participação do setor de rochas foi viabilizada por articulação com o governo do Espírito Santo", explica, em nota. >

Cenário nacional

De acordo com informações da CentroRochas, a indústria brasileira de rochas naturais é responsável por aproximadamente 480 mil empregos diretos e indiretos em todo o país. Em 2024, as exportações do setor somaram US$ 1,26 bilhão, registrando um crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior. Desse total, os Estados Unidos responderam por 56,3%, mantendo-se como principal destino das rochas brasileiras. Já no primeiro semestre de 2025, o segmento alcançou um recorde histórico, com US$ 426 milhões em vendas para o mercado norte-americano, alta de 24,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior.>

Com informações do g1 ES>

