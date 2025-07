Tarifaço dos EUA

'Porque posso', responde Trump sobre aplicar tarifas de 50% ao Brasil

Presidente norte-americano diz que nenhum outro teria condições de aplicar as tarifas e ele quer dinheiro entrando nos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , foi questionado nesta terça-feira (15) sobre a razão de ter aplicado sobretaxa de 50% aos produtos importados do Brasil, mesmo com superávit em relação ao país, e respondeu: "porque posso".>

Na carta endereçada ao presidente Lula (PT), Trump afirma erroneamente que os EUA têm déficit com o Brasil. O país americano, na verdade, registra superávit comercial com o Brasil há 17 anos.>

A motivação econômica é citada ao final da carta, em trecho semelhante ao que ele tem enviado a outros países. No início do documento, Trump afirma haver uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e cita "centenas de ordens secretas" que censurariam a liberdade de expressão dos americanos como justificativa para as tarifas.>