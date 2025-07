Tarifaço

Trump nega ser amigo de Bolsonaro, mas diz que ele 'é um bom homem'

"Bolsonaro não é como amigo meu. Ele é alguém que conheço", disse o presidente norte-americano em coletiva de imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (15) que o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro "não é como um amigo", mas sim um conhecido, ao responder a perguntas de repórteres antes de embarcar de Washington para Pittsburgh.

Eduardo Bolsonaro diz ter selado a paz com Tarcísio após ataques sobre tarifaço

"Bolsonaro não é como amigo meu. Ele é alguém que conheço". Trump questionou sobre quando seria o julgamento do ex-presidente aos repórteres, enquanto seguiu defendendo Bolsonaro.

Ao anunciar as tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, na última quarta-feira (9), Trump relacionou a medida ao processo contra Bolsonaro, que ele classificou como "caça às bruxas". O republicano também citou as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra empresas americanas de tecnologia.