Governo prevê retaliação aos EUA só após 1° de agosto e descarta tarifas horizontais

Governo prevê retaliação aos EUA só após 1º de agosto e descarta tarifas horizontais

Equipe quer evitar maiores prejuízos à economia brasileira e estuda outras medidas da lei da reciprocidade

Publicado em 10 de julho de 2025 às 15:31

Segundo fontes do Palácio do Planalto, aplicar sobretaxas lineares de forma generalizada poderia prejudicar ainda mais a economia brasileira. Qualquer reação econômica à decisão só deve acontecer a partir do dia 1º de agosto — prazo em que começam a valer as sobretaxas americanas, segundo a carta em que Trump anunciou a medida.>

O objetivo também será reagir com medidas para além das tarifárias, conforme prevê a lei de reciprocidade — entre elas, as que se referem a propriedade intelectual de obras culturais (filmes, minisséries etc.). Nessa esfera, também estão inclusas outras de natureza intelectual, como patentes de medicamentos e outros.>

O governo viu a movimentação de Trump como uma politização da relação comercial entre os países, atitude considerada inédita.>

A gestão de Lula avalia que não é possível recuar em nenhuma das decisões do Judiciário brasileiro, como as referentes aos processos envolvendo Jair Bolsonaro (PL), citados na carta de Trump, e os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. O entendimento é de que o uso político feito pelo governo americano dos episódios é descabido e fere a soberania do Brasil.>

Como reação, o governo brasileiro também observa uma oportunidade de aproveitar o incômodo de outros países, como Canadá, para ampliar as trocas comerciais e reduzir a dependência econômica que o Brasil e outras nações têm em relação aos Estados Unidos.>

Após o anúncio do aumento da sobretaxa, Lula se manifestou via nota reforçando a soberania brasileira e afirmando que o caso será tratado com base na lei da reciprocidade.>

O QUE É A LEI DE RECIPROCIDADE>

A lei da reciprocidade autoriza o governo a adotar medidas de retaliação de forma provisória ao longo das etapas do processo. O projeto foi aprovado pelo Congresso após Trump anunciar, em abril, um tarifaço que atinge também produtos brasileiros.>

O decreto necessário que normatiza a nova lei, no entanto, ainda não foi publicado.>

Na quarta (9), técnicos do governo já avaliavam que, na hipótese de uma reação aos Estados Unidos, uma elevação de impostos sobre produtos americanos não seria o caminho mais eficiente.>

Os principais produtos importados pelo Brasil dos EUA são motores e máquinas, óleo combustível, aeronaves e gás natural, além de medicamentos. Aplicar uma sobretaxa sobre essa pauta traria consequências econômicas indesejadas, com risco de contratar inflação, ainda de acordo com esse auxiliares.>

Uma opção seria a chamada retaliação cruzada sobre serviços e propriedade intelectual. Retaliação cruzada é um mecanismo autorizado pela OMC (Organização Mundial do Comércio) que permite a um país responder às tarifas de outro aplicando sanções em setores diferentes dos originalmente atingidos, uma resposta que foi eficaz no passado numa disputa que Brasil e EUA travaram sobre subsídios que os americanos davam ao algodão.>

O Brasil recorreu à OMC em 2002 sustentando que subsídios americanos ao algodão distorciam o mercado e prejudicavam os produtores brasileiros. A organização deu ganho de causa ao Brasil, autorizando-o a retaliar os EUA caso não houvesse mudanças nos subsídios.>

Em vez de apenas aumentar tarifas sobre produtos americanos, a retaliação cruzada permitia ao Brasil suspender ou extinguir direitos de propriedade intelectual nos EUA, como patentes. O governo brasileiro, porém, optou por não agir imediatamente e continuar em negociação. Ao final, o governo americano concordou com uma compensação pelos subsídios agrícolas e com mudanças em seu programa de crédito.>

COMO FUNCIONAM AS SOBRETAXAS AMERICANAS>

Produtos importados pelos EUA do Brasil são sobretaxados atualmente em 10%, tarifa anunciada por Trump em 2 de abril. Ou seja, além das tarifas de importação já cobradas, há uma cobrança adicional de 10%. Essa alíquota será substituída pela de 50% a partir de 1º de agosto.>

Um exemplo é o caso do etanol, de acordo com interlocutores. Os americanos impunham uma tarifa de 2,5% ao produto, elevada a 12,5% após a sobretaxa de 10%. Com o novo anúncio, a porcentagem sobe a 52,5% em agosto.>

A sobretaxa não é adicionada a produtos que já sofrem tarifas setoriais, como aço e alumínio, sobre os quais há tarifas de 50%.>

