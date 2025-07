Resposta

Lula reage a Trump e promete reciprocidade a tarifas dos EUA

Presidente norte-americano elevou sobretaxa sobre produtos brasileiros para 50% nesta quarta-feira (9)

Tarifaço de Trump em cima do Brasil deixa empresários do ES atordoados

"É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos", escreveu Lula no X (antigo Twitter).