A Gazeta visita barco usado em pesca de peixe gigante em Guarapari; conheça

A Gazeta entrou no barco usado na aventura e conversou com o marinheiro responsável pela embarcação. A organização, a limpeza e a praticidade das ferramentas chamam a atenção.

Blue Label foi utilizado na pesca em Guarapari Crédito: Alberto Borém

O grupo saiu de Vitória no início da manhã, e o animal foi pescado por volta das 13h. Eram seis pessoas dentro do Blue Label, nome da embarcação que saiu do Iate Clube. Jefferson Braga, o Jeffinho, é o marinheiro que comanda o barco diariamente. Ele cuida da organização das ferramentas, da limpeza de toda a estrutura e é o responsável por guiar a embarcação nos dias de pesca.

Jefferson Braga, o Jeffinho, é o marinheiro que comanda o barco usado na pesca histórica em Guarapari Crédito: Alberto Borém

Após a pesca, o peixe foi levado para o píer de Guarapari, que fica no Centro da cidade. A pesca do peixe gigante foi comemorada por quem estava na embarcação, mas também por aqueles interessados na prática. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira, definiu o feito como histórico.