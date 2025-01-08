Vídeo mostra 1ª abertura de ninho de tartarugas do ano em Anchieta

Mesmo sob chuva, moradores e turistas, somando crianças e adultos, acompanharam de perto a primeira abertura do ano de ninho de tartarugas na Praia da Guanabara, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, que ocorreu na tarde de terça-feira (8). O momento foi registrado em vídeo (veja acima).
O encontro ocorreu na base do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPC-Mar), que fica a 6 km da sede do município. De lá, o grupo acompanhou os membros do órgão, até a areia da praia em uma parte delimitada. Com a empolgação e alegria dos espectadores, os filhotes seguiram devagar em direção ao mar.
A espécie mais conhecida é a caretta caretta, popularmente conhecida como cabeçuda. O órgão é uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas e promove a conservação, educação ambiental das tartarugas marinhas no Sul do Espírito Santo. Segundo o instituto, acontecerão outras aberturas nessa temporada. 208 ninhos são monitorados nas praias do município.