Vídeo mostra 1ª abertura de ninho de tartarugas do ano em Anchieta

O encontro ocorreu na base do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPC-Mar), que fica a 6 km da sede do município. De lá, o grupo acompanhou os membros do órgão, até a areia da praia em uma parte delimitada. Com a empolgação e alegria dos espectadores, os filhotes seguiram devagar em direção ao mar.