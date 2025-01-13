Ufes oferece 4.997 vagas de gradução por meio do Sisu Crédito: Ricardo Medeiros

Para auxiliar o entendimento dos candidatos sobre quantos pontos poderão ser necessários para conquistar uma vaga nas instituições em 2025, a pedido de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular reuniu dados do Sisu do último ano para uma estimativa do que é preciso para ingressar na Ufes e no Ifes. Confira a seguir:

As vagas na Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo terá quase cinco mil vagas no Sisu 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

Na federal capixaba, as oportunidades de ingresso na instituição de ensino serão distribuídas nos campi de Alegre São Mateus , Goiabeiras e Maruípe — os dois últimos situados em Vitória . Ao todo, são 4.997 vagas para os dois semestres letivos (2025/1 e 2025/2). Desse número, 2.538 serão destinadas à reserva de vagas e 2.459 à ampla concorrência, como divulga a universidade.

Your browser does not support the audio element. Sisu 2025: Ufes e Ifes têm 6,6 mil vagas; veja notas de corte para passar

No Termo de Adesão firmado entre o Ministério da Educação (Mec) e a Ufes, o candidato pode obter informações sobre os cursos que serão ofertados dentro do Sisu, como o número de vagas, as notas mínimas exigidas, o peso de cada resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outras dúvidas relacionadas ao ingresso na federal.

Edital Ufes Sisu 2025 (clique aqui para acessar)

As vagas no Ifes

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terá 1.629 vagas para o Sisu 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

As 1.629 vagas ofertadas pelo Ifes são para 57 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), na modalidade presencial, de 21 campi da instituição ao redor do Estado.

Metade das vagas na instituição é reservada para ações afirmativas (cotas), seguindo a legislação vigente. Para concorrer a uma dessas vagas o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas.

“As ações afirmativas são subdivididas ainda de acordo com a renda familiar e, dentro de cada tipo, há reserva de vagas para pessoas que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas ou quilombolas. Há ainda vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD)”, divulga o Ifes.

Edital Ifes Sisu 2025 (clique aqui para acessar)

Simule suas chances

Uma ferramenta idealizada pela Gama Pré-vestibulares permite que os candidatos que fizeram o Enem simulem, a partir das notas, quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior. Veja aqui como usar o Simulador Sisu

No sistema, os estudantes devem informar as notas em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e redação e escolher filtros de busca, como o curso que desejam estudar, local ou instituição. A partir daí, será possível verificar, com base nas notas de corte de anos anteriores, quais as chances de aprovação em cada instituição: alta, média, ou baixa, considerando a nota de corte média das instituições nos processos seletivos anteriores. Neste ano, o sistema será atualizado diariamente com as notas de corte as previsões de variações para os alunos.

O que é e como funciona o Sisu?

Segundo o Ministério da Educação, o Sisu é voltado para a oferta de vagas em universidades públicas para candidatos participantes do Enem. O processo seletivo possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções, sendo que será considerada válida a última inscrição confirmada.

“Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga”, divulga o MEC.