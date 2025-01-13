Depois da divulgação das notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesta segunda-feira (13), a expectativa dos candidatos agora é pela abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, na próxima sexta-feira (17). No Espírito Santo, serão ofertadas 6,6 mil vagas nas instituições federais de ensino por meio do Sisu.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), vão ofertar, respectivamente, 4.997 e 1.629 vagas em cursos de graduação.
Para auxiliar o entendimento dos candidatos sobre quantos pontos poderão ser necessários para conquistar uma vaga nas instituições em 2025, a pedido de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular reuniu dados do Sisu do último ano para uma estimativa do que é preciso para ingressar na Ufes e no Ifes. Confira a seguir:
As vagas na Ufes
Na federal capixaba, as oportunidades de ingresso na instituição de ensino serão distribuídas nos campi de Alegre, São Mateus, Goiabeiras e Maruípe — os dois últimos situados em Vitória. Ao todo, são 4.997 vagas para os dois semestres letivos (2025/1 e 2025/2). Desse número, 2.538 serão destinadas à reserva de vagas e 2.459 à ampla concorrência, como divulga a universidade.
Sisu 2025: Ufes e Ifes têm 6,6 mil vagas; veja notas de corte para passar
No Termo de Adesão firmado entre o Ministério da Educação (Mec) e a Ufes, o candidato pode obter informações sobre os cursos que serão ofertados dentro do Sisu, como o número de vagas, as notas mínimas exigidas, o peso de cada resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outras dúvidas relacionadas ao ingresso na federal.
- Edital Ufes Sisu 2025 (clique aqui para acessar)
As vagas no Ifes
As 1.629 vagas ofertadas pelo Ifes são para 57 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), na modalidade presencial, de 21 campi da instituição ao redor do Estado.
Metade das vagas na instituição é reservada para ações afirmativas (cotas), seguindo a legislação vigente. Para concorrer a uma dessas vagas o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas.
“As ações afirmativas são subdivididas ainda de acordo com a renda familiar e, dentro de cada tipo, há reserva de vagas para pessoas que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas ou quilombolas. Há ainda vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD)”, divulga o Ifes.
- Edital Ifes Sisu 2025 (clique aqui para acessar)
Simule suas chances
Uma ferramenta idealizada pela Gama Pré-vestibulares permite que os candidatos que fizeram o Enem simulem, a partir das notas, quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior. Veja aqui como usar o Simulador Sisu.
No sistema, os estudantes devem informar as notas em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e redação e escolher filtros de busca, como o curso que desejam estudar, local ou instituição. A partir daí, será possível verificar, com base nas notas de corte de anos anteriores, quais as chances de aprovação em cada instituição: alta, média, ou baixa, considerando a nota de corte média das instituições nos processos seletivos anteriores. Neste ano, o sistema será atualizado diariamente com as notas de corte as previsões de variações para os alunos.
O que é e como funciona o Sisu?
Segundo o Ministério da Educação, o Sisu é voltado para a oferta de vagas em universidades públicas para candidatos participantes do Enem. O processo seletivo possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções, sendo que será considerada válida a última inscrição confirmada.
“Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga”, divulga o MEC.
Ainda segundo o ministério, após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu vai disponibilizar às instituições participantes uma lista de espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. Para participar da lista de espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma anual.