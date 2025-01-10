Ônibus do Sistema Transcol circulando em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Com a correção, o valor da passagem de segunda a sábado sobe de R$ 4,70 para R$ 4,90. Já a tarifa com desconto aos domingos passa de R$ 4,10 para R$ 4,30, enquanto a do Bike GV (ônibus que transporta passageiros e bicicletas) vai de R$ 2,35 para R$ 2,45.

“Entendemos que qualquer reajuste na tarifa do transporte público impacta o dia a dia da população, mas é importante contextualizar essa decisão. O reajuste anunciado está abaixo da inflação e é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema e honrar compromissos firmados para que o Transcol funcione de forma eficiente e contínua. Vale lembrar que, há anos, não registramos paralisações, o que reflete a gestão responsável e o diálogo com todos os envolvidos", disse o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

último reajuste, de 4,44% , havia sido aplicado em janeiro de 2024. Em anos anteriores, as passagens passaram por aumentos de 2,5% a 16%.

Your browser does not support the audio element. Passagem de ônibus do Transcol sobe para R$ 4,90 na Grande Vitória

No contrato de concessão do Transcol está definido que os reajustes da tarifa são anuais e na composição da tarifa, entram os insumos da fórmula paramétrica, que neste ano foram os seguintes: a variação no valor dos ônibus (3,76%), a inflação (6,62%, medido pelo IGP-DI), combustível (0,02%) e salário (6,40%), entre outros.