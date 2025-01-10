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Reajuste

Passagem de ônibus do Transcol sobe para R$ 4,90 na Grande Vitória

O novo valor foi anunciado pelo governo do Estado na manhã desta sexta-feira (10), após reunião do Conselho Tarifário
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

10 jan 2025 às 11:45

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:45

Ônibus do sistema Transcol circulando, em Vitória
Ônibus do Sistema Transcol circulando em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A tarifa dos ônibus do Sistema Transcol e do aquaviário vai ficar mais cara a partir do próximo domingo (12). O reajuste de 4,26% foi anunciado pelo governo do Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (10), após reunião do Conselho Tarifário, colegiado que delibera anualmente o valor da passagem na Grande Vitória, conforme previsto no contrato de concessão.
Com a correção, o valor da passagem de segunda a sábado sobe de R$ 4,70 para R$ 4,90. Já a tarifa com desconto aos domingos passa de R$ 4,10 para R$ 4,30, enquanto a do Bike GV (ônibus que transporta passageiros e bicicletas) vai de R$ 2,35 para R$ 2,45.
“Entendemos que qualquer reajuste na tarifa do transporte público impacta o dia a dia da população, mas é importante contextualizar essa decisão. O reajuste anunciado está abaixo da inflação e é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema e honrar compromissos firmados para que o Transcol funcione de forma eficiente e contínua. Vale lembrar que, há anos, não registramos paralisações, o que reflete a gestão responsável e o diálogo com todos os envolvidos", disse o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
último reajuste, de 4,44%, havia sido aplicado em janeiro de 2024. Em anos anteriores, as passagens passaram por aumentos de 2,5% a 16%.
Passagem de ônibus do Transcol sobe para R$ 4,90 na Grande Vitória
No contrato de concessão do Transcol está definido que os reajustes da tarifa são anuais e na composição da tarifa, entram os  insumos da fórmula paramétrica, que neste ano foram os seguintes: a variação no valor dos ônibus (3,76%), a inflação (6,62%, medido pelo IGP-DI), combustível (0,02%) e salário (6,40%), entre outros.
"Foi realizado um reajuste na tarifa do Transcol calculado com base em indicadores como inflação e custos operacionais, buscando sempre o equilíbrio entre a qualidade do serviço e o bolso do usuário. Reiteramos nosso compromisso em oferecer um transporte público eficiente e acessível para toda a Grande Vitória", frisou o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Campos Antunes.

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