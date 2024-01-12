Passagem de ônibus do Transcol sobe para R$ 4,70 na Grande Vitória

Ônibus do sistema Transcol circulando em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A tarifa dos ônibus do Sistema Transcol e do aquaviário vai ficar mais cara a partir do próximo domingo (14). O governo do Estado anunciou o reajuste de 4,44% na manhã desta sexta-feira (12), após reunião do Conselho Tarifário, colegiado que delibera anualmente o valor da passagem na Grande Vitória , conforme previsto no contrato de concessão.

Com o reajuste, o valor da passagem de segunda a sábado sai de R$ 4,50 para R$ 4,70. Já a tarifa com desconto aos domingos passa de R$ 3,90 para R$ 4,10, enquanto a do Bike GV (ônibus que transporta passageiros e bicicletas) vai de R$ 2,25 para R$ 2,35.

Entenda o reajuste

No contrato de concessão do Transcol está definido que os reajustes da tarifa são anuais e obedecem a uma fórmula de cálculo da fórmula paramétrica, que considera custos como mão de obra, combustível e veículos.

A fórmula é constituída de um conjunto de índices de variações de preços dos principais insumos utilizados na produção e prestação dos serviços do Transcol, distribuídos da seguinte forma:

20% da variação do preço do litro de óleo diesel;

16% da variação dos veículos;

54% da variação dos salários de motoristas e cobradores;

10% da variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).