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Curso superior

Simulador Sisu: veja em qual faculdade você consegue passar com sua nota do Enem

Ferramenta apresenta chances de aprovação em cada instituição de ensino superior do país que utiliza notas do Enem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2025 às 16:44

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 16:44

Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem conferir em qual faculdade e curso têm chance de conseguir uma vaga antes de se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto entre a próxima sexta-feira (17) e terça-feira da próxima semana (21). A possibilidade é oferecida pelo Simulador Sisu, ferramenta da edtech (empresa de tecnologia educacional) Gama Pré-vestibulares, que mostra quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior.
No Simulador Sisu (abaixo), os alunos precisam informar as notas em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e redação e escolher filtros de busca, como o curso que desejam estudar, local ou instituição.

Faça sua simulação

Com os dados fornecidos pelo usuário, a ferramenta utiliza notas de corte de anos anteriores para verificar as possibilidades de passar em uma área de cada instituição. A viabilidade apresentada como alta, média ou baixa.
O Simulador Sisu calcula as chances com a média ponderada e com os critérios que cada faculdade usa. Se o aluno colocar ampla concorrência para um curso específico, consegue ver a chance de aprovação em todas as instituições que oferecem aquele curso, mas também pode fazer outros filtros, por instituição, por localidade.
Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar
Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar Crédito: Reprodução/TRIEnem
Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar
Simulador Sisu: ferramenta indica faculdades em que você pode conseguir passar Crédito: Reprodução/TRIEnem

Saiba mais

  • O Simulador Sisu é uma ferramente gratuita e deve ser acessado por meio do portal Trienem.
  • Para acessá-la, é preciso fazer um cadastro na plataforma, informando e-mail e telefone de contato.
  • As incrições para o Sisu começam nesta sexta-feira (17) e terminam na próxima terça-feira (21).
  • O cadastro pode ser feito pelo site https://sisualuno.mec.gov.br/#/login (clique para acessar). 

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