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  • Pé-de-Meia: como estudante do ensino médio pode receber R$ 200 por mês
Regras do programa

Pé-de-Meia: como estudante do ensino médio pode receber R$ 200 por mês

Entenda como alunos podem ter acesso ao incentivo mensal ofertado pelo governo federal para frequentar as aulas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 jan 2025 às 16:11

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 16:11

Programa pé-de-meia foi lançado pelo governo federal
Programa pé-de-meia foi lançado pelo governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estudantes do ensino médio das redes públicas que frequentarem no mínimo 80% das aulas por mês têm direito a receber um incentivo do governo federal de R$ 200 ao mês.
Para conseguir receber o valor, oferecido pelo programa Pé-de-Meia, que funciona como uma poupança incentivo para manter o jovem na escola, é preciso ainda ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e que tenha renda, por pessoa, de até meio salário mínimo. 
Na prática, se em um mês há 20 dias letivos, o estudante que comparecer a pelo menos 16 deles têm direito a receber o montante. A regra é válida tanto para quem estuda no ensino regular quanto para alunos da educação de jovens e adultos (EJA).  No total, cada jovem pode receber até R$ 9.200 até o fim do ensino médio.
é-de-Meia -como estudante do ensino médio pode receber R$ 200 por mês
No Espírito Santo, em cinco meses, o número de estudantes beneficiados cresceu 61%. Em junho de 2024, recebiam o benefício 36,7 mil estudantes e, ao fim do ano, esse número saltou para 59,1 mil. No total, o investimento do governo federal no programa no Espírito Santo foi de R$ 138 milhões em 2024.

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Os depósitos são feitos pela Caixa Econômica Federal, em uma conta aberta automaticamente em nome dos estudantes que cumprem os critérios do programa. 
A frequência de cada aluno pode ser conferida no aplicativo Jornada do Estudante. De acordo com informações do Ministério da Educação, a parcela paga em um mês é sempre referente à frequência em meses anteriores e leva em conta um cálculo contínuo. O programa mede tanto a presença dos estudantes em cada mês de aula quanto a soma de todas as presenças durante o ano letivo. 
Segundo o governo federal, caso o aluno tenha uma frequência menor do que 80% em algum mês, a parcela referente a esse período não será paga, mas, se nos meses seguintes ele continuar comparecendo às aulas até acumular os 80% de média de assiduidade, poderá receber o incentivo daquele mês, que havia sido bloqueado.

Confira quais são os pagamentos para alunos do ensino médio regular

  • Incentivo-Matrícula: um pagamento único de R$ 200 ao se matricular em uma escola pública, que pode ser sacado imediatamente.
  • Incentivo-Frequência: são pagos R$ 200 durante os meses do ano letivo, ou seja, oito parcelas ao longo de cada ano do ensino médio, desde que o aluno tenha frequência mínima de 80% nas aulas. Esse valor pode ser sacado como o estudante preferir — todo mês, depois de alguns meses, no final do ano ou mesmo só depois de terminar o ensino médio.
  • Incentivo-Conclusão: são depositados mil reais ao fim de cada ano do ensino médio, caso o estudante seja aprovado. Esse incentivo pode chegar ao total de R$ 3 mil no fim do 3º ano, e o saque do valor total só é permitido após a conclusão do ensino médio.
  • Incentivo-Enem: é realizado um pagamento único de R$ 200 para estudantes do 3º ano que participarem dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esse valor também só pode ser sacado após a conclusão do ensino médio.

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