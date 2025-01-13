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Falha ao acessar

Site do Inep fica instável em dia de divulgação da nota do Enem

Site é frequentemente alvo de reclamações por apresentar instabilidades quando há um alto volume de acessos simultâneos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2025 às 12:29

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 12:29

Provas do Enem
Provas do Enem Crédito: Shutterstock
O site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) enfrenta instabilidades nesta segunda-feira (13) em meio à divulgação dos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024.
Desde às 6h, usuários passaram a relatar problemas de acesso. Segundo o portal Down Detector, as notificações se intensificaram por volta das 10h.
Cerca de 90% das reclamações é referente ao carregamento do site. Ainda de acordo com o Down Detector, 10% dizem não conseguir realizar o login na Página do Participante.

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Nas redes sociais, candidatos compartilham a angústia com os problemas técnicos. ''Esse site do Inep não abre de jeito nenhum aqui, vou morrer de ansiedade'', escreveu um deles no X. Outros contam terem acessado as notas antes das 9h.
Site do Inep é frequentemente alvo de reclamações. É comum que o site do Enem sofra instabilidades na hora de fazer inscrições ou consultas de resultados quando há um alto volume de acessos simultâneos.
O Inep foi procurado para comentar o caso. Até a publicação deste texto, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

PASSO A PASSO DE COMO ACESSAR NOTAS

- Entre na Página do Participante em enem.inep.gov.br/participante/
- Clique em ''Entrar com gov.br''
- Insira seu CPF e clique em ''Continuar''
- Coloque a senha e selecione ''Entrar''
- Clique em ''Resultado'' e selecione o ano de 2024

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