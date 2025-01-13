Enem: como ver suas notas e o que fazer se perder sua senha

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão disponíveis a partir desta segunda-feira (13/01) para consulta individual.
Para conferir o resultado, é preciso acessar a Página do Participante neste link.
Também é possível acessar o resultado pelo aplicativo do exame.
O usuário deve usar os dados de seu login único do governo federal.
Caso o aluno tenha esquecido a senha, o sistema permite recuperá-la.
É preciso inserir o CPF no campo indicado, selecionar "Avançar" e clicar no link "Esqueci minha senha".
O sistema apresentará algumas opções para recuperar a conta: validação facial, bancos credenciados, internet banking, e-mail e celular.
Os participantes poderão conferir suas notas individuais nas diferentes áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.
Também poderá ser consultado o resultado final da redação, cuja nota varia de zero a mil.
As notas do Enem podem ser usadas para obter acesso à educação superior no Brasil e em instituições de Portugal, e também em programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante.
Os estudantes poderão usar essas notas para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona alunos para universidades públicas e estará com inscrições abertas entre os dias 17 a 21 de janeiro.